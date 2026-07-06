Tuyển Anh thắng điên rồ, Tuchel đáp trả tất cả

Trong ngày bị đẩy đến giới hạn bởi Mexico, tuyển Anh không thắng bằng vẻ hào nhoáng mà bằng sự lì lợm của một đội bóng lớn.

Bellingham ghi liền hai bàn trong ba phút, mở ra bước ngoặt lớn cho tuyển Anh.

Trước trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 6/7, gần như mọi yếu tố ngoài chuyên môn đều đứng về phía Mexico. Tuyển Anh chỉ có mặt tại Mexico được hai ngày, quãng thời gian quá ngắn để thích nghi với điều kiện thi đấu ở độ cao lớn.

Trên khán đài, hơn 90% CĐV cổ vũ cho đội chủ nhà, tạo nên thứ bầu không khí đủ sức bóp nghẹt tinh thần bất kỳ đối thủ nào. Với người Anh, đây không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp, mà còn là bài kiểm tra thật sự về thể lực, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực.

Xét trên chất lượng đội hình, tuyển Anh vẫn là đội nhỉnh hơn. Không nhiều cầu thủ Mexico đủ khả năng chen chân vào đội hình của Thomas Tuchel, ngoại trừ một vài hậu vệ biên, đặc biệt là hậu vệ trái Vasconcelos.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi tên tuổi cầu thủ. Trong một trận đấu có quá nhiều yếu tố bất lợi như độ cao, sức ép khán đài và sự hưng phấn của đội chủ nhà, khoảng cách về đẳng cấp có thể bị thu hẹp rất nhanh.

Trước giải, Tuchel chịu không ít sức ép vì những lựa chọn nhân sự gây tranh cãi. Việc loại Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer và Phil Foden khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng sáng tạo của tuyển Anh.

Những hoài nghi ấy càng lớn hơn khi Reece James và Livramento lần lượt chấn thương, buộc Quansah, vốn là một trung vệ, phải đá lệch sang cánh phải. Đây rõ ràng không phải vị trí sở trường của anh, và Mexico hiểu họ có thể khai thác vào điểm yếu ấy.

Tuyển Anh không đẹp, nhưng biết cách thắng

Tuchel bước vào trận đấu với một kế hoạch rất thực tế. Ông không yêu cầu tuyển Anh đôi công với Mexico trong bối cảnh bất lợi về thể lực và môi trường thi đấu. Thay vào đó, đội bóng áo trắng chọn cách lùi sâu, giữ cự ly đội hình, chịu đựng sức ép và chờ cơ hội từ những đường bóng dài.

Đó không phải thứ bóng đá cuốn hút, nhưng là lựa chọn hợp lý trong một trận đấu mà sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả giải đấu.

Pickford là điểm tựa quan trọng giúp tuyển Anh đứng vững trước sức ép của Mexico.

Hiệp một diễn ra gần như đúng với tính toán của tuyển Anh. Mexico kiểm soát sức ép, đẩy cao đội hình và liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, nhưng Jordan Pickford có ngày thi đấu xuất sắc. Thủ môn của tuyển Anh không chỉ cứu thua bằng phản xạ, mà còn là điểm khởi đầu cho những pha bóng dài tạo ra khác biệt. Chính từ cách chơi trực diện ấy, Jude Bellingham ghi liền hai bàn trong vòng ba phút, khiến sân vận động đang sôi sục bỗng rơi vào im lặng.

Hai bàn thắng của Bellingham cho thấy giá trị của một ngôi sao lớn trong trận cầu lớn. Anh không chỉ xuất hiện đúng lúc ở những điểm nóng, mà còn đem đến sự lạnh lùng cần thiết khi tuyển Anh bị dồn ép.

Trong một tập thể bị nghi ngờ thiếu sáng tạo, Bellingham trở thành người phá vỡ thế bế tắc theo cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Đó cũng là lời nhắc rằng tuyển Anh có thể chơi không hoa mỹ, nhưng vẫn sở hữu những cá nhân đủ sức định đoạt trận đấu.

Mexico, tất nhiên, không dễ dàng sụp đổ. Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép trong những phút cuối hiệp một và có bàn rút ngắn tỷ số từ một tình huống cố định.

Nếu không có thêm một pha cứu thua đẳng cấp của Pickford và tình huống can thiệp kịp thời của Bellingham, tuyển Anh có thể đã bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa. Dù vậy, việc giữ được lợi thế sau hiệp một vẫn là thành công lớn với thầy trò Tuchel.

Tuchel có câu trả lời đúng lúc

Sang hiệp hai, Mexico tiếp tục đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Sức ép ấy nhanh chóng khiến điểm yếu bên cánh phải của tuyển Anh lộ rõ, và Quansah phải nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng cao chân.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như quay lại chống lại tuyển Anh. Họ vừa chịu áp lực từ khán đài, vừa mất người, vừa phải bảo vệ lợi thế mong manh trước một đối thủ đang hưng phấn.

Tuchel có những điều chỉnh hợp lý để giúp tuyển Anh bảo vệ chiến thắng trong thế thiếu người.

Điểm đáng nói là tuyển Anh không vỡ trận. Tuchel lập tức rút Saka để đưa John Stones vào sân, qua đó tái lập cấu trúc phòng ngự và giúp đội bóng lấy lại sự cân bằng.

Quyết định ấy không hào nhoáng, nhưng rất cần thiết. Nó cho thấy Tuchel đọc được tình thế và sẵn sàng hy sinh một lựa chọn tấn công để bảo vệ hệ thống, điều đặc biệt quan trọng trong bóng đá knock-out.

Ngay cả khi chỉ còn 10 người, tuyển Anh vẫn biết cách gây sát thương. Một đường phát bóng dài của Pickford, pha đánh đầu làm tường của Harry Kane và tình huống băng xuống của Anthony Gordon đã mang về quả phạt đền quan trọng.

Kane, như thường lệ, thực hiện chính xác để giúp tuyển Anh tái lập cách biệt. Bàn thắng ấy không chỉ có ý nghĩa về tỷ số, mà còn giúp đội bóng áo trắng lấy lại niềm tin trong thời điểm dễ rơi vào hoảng loạn nhất.

Kịch tính chưa dừng lại khi Kane sau đó khiến tuyển Anh chịu phạt đền sau sự can thiệp của VAR. Jimenez bình tĩnh rút ngắn tỷ số xuống 2-3, đưa trận đấu trở lại trạng thái nghẹt thở.

Từ đó, cuộc đối đầu gần như biến thành màn tấn công một chiều của Mexico trước hàng phòng ngự lùi sâu của tuyển Anh. Đây là lúc đội bóng của Tuchel phải chứng minh họ không chỉ có ngôi sao, mà còn có khả năng chịu đựng như một tập thể lớn.

Mười một phút bù giờ là khoảng thời gian tuyển Anh sống bằng tinh thần chiến đấu. Họ phòng ngự bằng những pha đánh đầu giải nguy, những cú tắc bóng quyết liệt và sự tập trung cao độ của Pickford.

Mexico có bóng, có khán giả và có sự hưng phấn, nhưng tuyển Anh có sự lạnh lùng để bảo vệ điều mình cần. Đó là kiểu chiến thắng không khiến người ta say mê vì vẻ đẹp, nhưng khiến người ta phải tôn trọng vì bản lĩnh.

Sau trận thắng 3-2 trước Mexico, Tuchel có quyền được khen ngợi. Những quyết định nhân sự trước giải vẫn có thể tiếp tục gây tranh luận, nhưng ở trận gặp Mexico, ông đã đưa ra các điều chỉnh đúng lúc và giúp tuyển Anh vượt qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất.

Trong một kỳ World Cup, đội vô địch không phải lúc nào cũng là đội chơi đẹp nhất. Đôi khi, đó là đội biết cách sống sót qua những đêm như thế này.

Phía trước tuyển Anh là Na Uy và Erling Haaland, một thử thách rất khác nhưng không hề dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Mexico, đội bóng của Tuchel đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: họ có thể bị ép sân, có thể mất người, có thể bị nghi ngờ, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để đi tiếp.