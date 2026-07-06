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Thể thao World Cup 2026

Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của tuyển Anh

  • Thứ hai, 6/7/2026 09:36 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Sáng 6/7, Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm khi tuyển Anh đối đầu Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Pha vào bóng tai hại của Quansah.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 53. Quansah có tình huống lao vào tranh chấp với Jesus Gallardo, nhưng trọng tài ban đầu không cắt còi. Khi băng ghế huấn luyện của Mexico phản ứng dữ dội, VAR vào cuộc và yêu cầu trọng tài xem lại màn hình.

Sau ít giây theo dõi tình huống quay chậm, vị vua áo đen lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ tuyển Anh. Theo các chuyên gia Sky Sports, pha vào bóng của Quansah chậm nhịp, với điểm tiếp xúc ở cao trên chân đối phương.

Dù hậu vệ "Tam sư" chạm bóng trước, cú tắc bóng vẫn bị đánh giá là thiếu kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng. "Đó phải là một chiếc thẻ đỏ", bình luận viên David Richardson nhận định ngay khi VAR bắt đầu can thiệp.

Ít phút sau khi án phạt được đưa ra, Richardson tiếp tục chỉ trích quyết định xử lý của Quansah: "Tôi từng lo ngại khi Quansah được xếp đá chính. Cậu ấy chơi ổn cho đến tình huống này, nhưng đó là một pha vào bóng quá ngớ ngẩn. Bài toán hậu vệ phải của tuyển Anh giờ càng trở nên tồi tệ hơn".

Đây đã là thẻ đỏ thứ 5 được rút ra trên sân Azteca kể từ đầu World Cup 2026, cho thấy các trận đấu tại đây đang diễn ra với cường độ và mức độ quyết liệt rất cao.

Phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports nhận định: "35 phút còn lại với 10 người, trước sức ép khủng khiếp từ khán đài và chỉ có lợi thế mong manh. Bản lĩnh của tuyển Anh cũng như tài cầm quân của Thomas Tuchel sẽ bị thử thách đến giới hạn".

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Minh Nghi

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