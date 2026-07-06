Trận Mexico - Anh bị hoãn khẩn cấp

Trận đấu giữa Mexico và Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026 buộc phải hoãn khẩn cấp một giờ do thời tiết xấu và nguy cơ sét đánh quanh sân vận động Azteca.

Lần thứ 2 trận đấu trên sân Azteca bị hoãn ở World Cup 2026.

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h (giờ địa phương, 8h sáng Việt Nam), thay vì thời điểm dự kiến ban đầu. Quyết định được đưa ra sau khi khu vực quanh sân Azteca xuất hiện mưa giông lớn kèm theo nguy cơ sét, không đảm bảo an toàn cho cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài và hàng chục nghìn cổ động viên có mặt trên khán đài.

Trong thông cáo, FIFA nhấn mạnh: "Do điều kiện thời tiết bất lợi tại Mexico City, bao gồm nguy cơ sét đánh ở khu vực lân cận sân vận động, trận đấu giữa Mexico và Anh được lùi giờ thi đấu đến 19h giờ địa phương. An toàn của mọi người luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ vì sự thông cảm và hợp tác".

Lần đầu tiên một trận đấu ở vòng knock-out World Cup 2026 phải lùi giờ vì điều kiện thời tiết cực đoan. Trước đó, những cơn giông dữ dội đã trút xuống thủ đô Mexico City, buộc ban tổ chức phải kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp theo quy định của FIFA.

Việc trận đấu bị hoãn càng khiến bầu không khí trước giờ bóng lăn thêm căng thẳng, khi cả Mexico lẫn Anh đều phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị trong bối cảnh thời tiết vẫn diễn biến khó lường.

Đây là lần thứ 2 trận đấu trên sân Azteca bị hoãn ở World Cup 2026. Hôm 1/7, màn so tài giữa Mexico và Ecuador ở vòng 32 đội cũng phải lùi giờ khởi tranh do nguy cơ sét đánh với cơn mưa như trút nước xuống sân Azteca.

Đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Mexico và Anh sẽ chạm trán Na Uy ở tứ kết. Đại diện Bắc Âu tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup.