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Thể thao World Cup 2026

10 người tuyển Anh hạ Mexico để vào tứ kết World Cup

  • Thứ hai, 6/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Sáng 6/7, tuyển Anh chơi thiếu người nhưng vẫn đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 để giành vé vào gặp Na Uy ở tứ kết.

Mexico nhập cuộc đầy khí thế trước hàng chục nghìn khán giả nhà và nhiều lần khiến Jordan Pickford phải trổ tài cứu thua. Nhưng giữa lúc "El Tri" đang chơi hưng phấn, Jude Bellingham đã tỏa sáng đúng lúc.

Chỉ trong vòng hai phút, từ 36 đến 38, tiền vệ của Real Madrid liên tiếp lập công để đưa "Tam sư" vươn lên dẫn trước 2-0, như một gáo nước lạnh dội vào khán đài Azteca. Dẫu vậy, Julián Quinones kịp rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, giữ lại hy vọng cho đội chủ nhà.

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Tuyển Anh thi đấu đầy chật vật trước chủ nhà Mexico.

Hiệp hai đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm khi Anh chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah. Thế nhưng, trong thời khắc khó khăn nhất, bản lĩnh của một ứng viên vô địch đã lên tiếng. Harry Kane lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền để tái lập cách biệt hai bàn, trước khi Raul Jimenez cũng ghi bàn từ chấm 11 m, nhen nhóm lại niềm tin cho Mexico.

Những phút cuối là cuộc tấn công dồn dập của "El Tri". Hàng thủ Anh liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, còn Pickford thêm một lần trở thành điểm tựa với những pha cản phá đầy quả cảm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ áo trắng gục xuống sân vì kiệt sức, còn khán đài Azteca chìm trong sự tiếc nuối.

Chiến thắng này đưa đội tuyển Anh tiến vào tứ kết gặp Na Uy, nơi thử thách mang tên Erling Haaland đang chờ đợi. Giấc mơ chấm dứt 60 năm khát khao vô địch thế giới vẫn còn nguyên với "Tam sư", trong khi Mexico thêm một lần lỡ hẹn với cột mốc lịch sử, để lại sau lưng một đêm World Cup đầy tự hào nhưng cũng chất chứa bao tiếc nuối.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Anh Phút 42 trận đấu giữa Mexico và Anh, Julian Quinones có pha dứt điểm tung lưới Pickford rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của tuyển Anh

Sáng 6/7, Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm khi tuyển Anh đối đầu Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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