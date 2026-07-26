Tuyển thủ Hàn Quốc sắp sát cánh cùng Antony tại La Liga

Oh Hyeon-gyu đứng trước cơ hội gia nhập Real Betis sau màn trình diễn tốt tại World Cup 2026, mở ra bước tiến lớn trong sự nghiệp ở châu Âu.

Oh Hyeon-gyu có cơ hội thi đấu tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Fotospor (Thổ Nhĩ Kỳ), Betis bắt đầu có những động thái chính thức nhằm chiêu mộ chân sút đang khoác áo Besiktas. Đội bóng Tây Ban Nha xem Oh Hyeon-gyu là phương án nâng cấp hàng công trong kế hoạch hướng tới mùa giải mới, đặc biệt khi họ đặt mục tiêu cạnh tranh tại Champions League.

Oh Hyeon-gyu gây chú ý sau World Cup 2026 nhờ khả năng săn bàn và thể lực ấn tượng. Sau khi rời Genk (Bỉ) để gia nhập Besiktas hồi tháng 1, tiền đạo sinh năm 2001 nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Anh ra sân 16 trận trong giai đoạn cuối mùa 2025/26, ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, trở thành một trong những nhân tố nổi bật của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại World Cup 2026, bản thân Oh Hyeon-gyu để lại ấn tượng tốt dù Hàn Quốc phải dừng chân ngay vòng bảng. Anh là người ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước CH Czech ở trận ra quân bảng A.

Betis được cho là sẵn sàng chi khoảng 15 triệu euro để thuyết phục Besiktas nhả người. Đây cũng là mức phí được xem là phù hợp với kỳ vọng của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi họ từng bỏ ra 14 triệu euro để đưa Oh Hyeon-gyu về từ Genk.

Nếu thương vụ hoàn tất, Oh Hyeon-gyu sẽ có lần đầu tiên chơi bóng tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, đồng thời trở lại sân chơi Champions League sau thời gian ra sân tại đấu trường này trong màu áo Celtic.

Tiền đạo Hàn Quốc có thể sát cánh cùng Antony, cầu thủ chạy cánh từng được Manchester United chiêu mộ với mức giá khổng lồ và dần tìm lại phong độ tại Tây Ban Nha.

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