Ochoa bật khóc khi thua tuyển Anh

Sáng 6/7, thủ thành Guillermo Ochoa không kìm được cảm xúc với đôi mắt đỏ hoe khi Mexico thua 2-3 trước tuyển Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Ochoa ngồi lặng trên băng ghế dự bị.

Hình ảnh Ochoa bật khóc sau trận nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. World Cup 2026 là lần cuối cùng thủ môn 40 tuổi góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù không còn là lựa chọn số một, anh vẫn kịp ra sân tại World Cup 2026 ở trận thắng CH Czech 3-0 hôm 25/6.

Trong suốt sự nghiệp quốc tế, Ochoa là biểu tượng của bóng đá Mexico với những màn trình diễn xuất thần trong nhiều kỳ World Cup.. Tuy nhiên, điều còn thiếu với sự nghiệp lẫy lừng của anh vẫn là một chiến tích đủ lớn để đưa "El Tri" tiến xa.

World Cup cuối cùng của Ochoa khép lại bằng những giọt nước mắt. Ảnh: Reuters.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại chương cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của Ochoa. Những giọt nước mắt của người gác đền kỳ cựu là hình ảnh đọng lại nhiều cảm xúc, đánh dấu lời chia tay của một trong những thủ môn biểu tượng nhất lịch sử bóng đá Mexico.

Trận đấu tại sân Azteca chứng kiến một kịch bản đầy tiếc nuối với đội chủ nhà. Dù được chơi hơn người từ phút 55 sau khi Jarell Quansah bên phía Anh nhận thẻ đỏ, Mexico vẫn không thể tận dụng lợi thế để lật ngược tình thế.

Đội bóng của HLV Javier Aguirre tạo sức ép nghẹt thở trong suốt hiệp hai. Theo thống kê, Mexico tung ra 22 cú dứt điểm và được hưởng 12 quả phạt góc, liên tục dồn ép khung thành Jordan Pickford. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng cùng khả năng phòng ngự kiên cường của tuyển Anh khiến mọi nỗ lực của "El Tri" trở nên vô nghĩa.

Chung cuộc, Anh giành chiến thắng 3-2, qua đó đoạt vé vào tứ kết để chạm trán Na Uy lúc 4h ngày 12/7. Đội bóng Bắc Âu vừa tạo địa chấn khi loại Brazil với tỷ số 2-1.

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.