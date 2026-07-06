Cảnh báo đe dọa trận Mexico - Anh

Mưa như trút nước cùng sấm sét dữ dội bao trùm sân Azteca, đẩy trận Mexico - Anh vào nguy cơ bị hoãn ngay trước giờ bóng lăn.

Màn hình lớn sân Azteca phát cảnh báo về sấm sét.

Chỉ còn chưa đầy 2 giờ trước giờ bóng lăn, trận đấu giữa chủ nhà Mexico và tuyển Anh tại sân Azteca bất ngờ đứng trước nguy cơ bị hoãn vì thời tiết cực đoan. Một cơn giông lớn kèm mưa như trút nước và sấm sét bao trùm khu vực Mexico City, buộc ban tổ chức phải kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp.

Trên màn hình lớn của sân Azteca liên tục phát đi cảnh báo về điều kiện thời tiết bất lợi, khuyến cáo khán giả theo dõi hướng dẫn của lực lượng an ninh và ban tổ chức. Theo quy định của FIFA, nếu phát hiện tia sét trong phạm vi khoảng 9,6 km tính từ sân vận động, trận đấu sẽ lập tức bị hoãn nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, trọng tài và người hâm mộ.

Cuộc so tài chỉ được phép diễn ra khi có khoảng thời gian ít nhất 30 phút liên tiếp không xuất hiện sét trong khu vực. Đây là quy định bắt buộc của FIFA đối với các trận đấu bị ảnh hưởng bởi thời tiết nguy hiểm.

Dù vậy, ban tổ chức vẫn lạc quan khi thời điểm đó còn khoảng nữa mới đến giờ thi đấu, đồng nghĩa vẫn còn cơ hội để cơn giông tan và trận đấu diễn ra đúng kế hoạch.

Nhân viên liên tục phải gạt nước trên khán đài.

Trong lúc mưa lớn trút xuống, các nhân viên sân Azteca khẩn trương dùng dụng cụ chuyên dụng để gạt nước trên mặt sân và các khu vực xung quanh nhằm hạn chế tình trạng ngập úng. Bên ngoài sân, những tia sét liên tiếp xé toạc bầu trời, tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, dòng người hâm mộ vẫn đổ về sân Azteca. Nhiều CĐV khoác áo mưa, trùm poncho lên màu cờ sắc áo của đội tuyển mình để tránh mưa, đồng thời hy vọng trận đấu sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu tình hình sấm sét kéo dài, cuộc đối đầu rất được chờ đợi giữa Mexico và Anh hoàn toàn có thể phải lùi giờ thi đấu, giống như một số trận tại World Cup 2026 bị gián đoạn bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo dự kiến, trận Mexico - Anh sẽ diễn ra lúc 7h ngày 6/7.

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