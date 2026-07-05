Trận Mexico - Anh lại có nguy cơ bị hoãn

Cuộc đối đầu giữa Mexico và Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026 nguy cơ bị hoãn khi thủ đô Mexico City hứng chịu mưa giông dữ dội chỉ vài giờ trước thời điểm bóng lăn.

Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra trên sân Azteca vào lúc 7h ngày 6/7 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, thời tiết cực đoan khiến ban tổ chức phải theo dõi sát tình hình, bởi các quy định an toàn của FIFA có thể buộc trận đấu tạm dừng hoặc lùi giờ thi đấu.

Chính phủ Mexico từng đề xuất đẩy thời gian thi đấu lên sớm hơn để tránh cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào buổi tối (giờ địa phương). Tuy nhiên, cả Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và đội chủ nhà Mexico đều không đồng ý. Phía tuyển Anh muốn giữ nguyên lịch thi đấu nhằm tránh ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của người hâm mộ.

Theo quy định của FIFA, nếu có sét xuất hiện trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động, trận đấu bắt buộc phải tạm hoãn. Quy định được áp dụng trước giờ bóng lăn, trong giờ nghỉ giữa hiệp hoặc ở bất kỳ thời điểm nào của trận đấu. Chỉ sau ít nhất 30 phút kể từ tia sét cuối cùng, trận đấu mới được phép tiếp tục.

Thời tiết tại Mexico City những ngày qua diễn biến rất bất thường. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố bị ngập, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chia sẻ hình ảnh đường phố chìm trong biển nước cùng những cơn mưa như trút.

Sân Azteca hứng chịu cơn mưa như trút nước kèm sấm sét chỉ vài giờ trước trận đấu giữa Mexico và Anh.

"24 giờ trước trận Anh - Mexico, thành phố đang hứng trận mưa như tận thế và dự báo ngày mai tình hình cũng không khá hơn", một CĐV chia sẻ với The Sun.

Không ít người lo ngại kịch bản trận đấu bị gián đoạn sẽ lặp lại. Trước đó, màn so tài giữa Mexico và Ecuador ở vòng 32 đội hôm 1/7 cũng phải lùi giờ khởi tranh do nguy cơ sét đánh với cơn mưa như trút nước xuống sân Azteca.

FIFA khi đó xác nhận quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ. Các cầu thủ chỉ được phép trở lại sân khởi động sau khi điều kiện thời tiết bảo đảm.

Với dự báo tiếp tục có mưa lớn và giông sét vào thời điểm diễn ra trận đấu, cuộc đại chiến giữa Mexico và Anh vẫn đối mặt nguy cơ bị hoãn hoặc gián đoạn nếu thời tiết không sớm chuyển biến tích cực.

Highlights Anh 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.