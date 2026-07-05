FIFA điều tra Mexico trước trận đại chiến tuyển Anh
Chủ nhật, 5/7/2026 17:14 (GMT+7)
1 giờ trước
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào Mexico sau những cáo buộc về hành vi phi thể thao đối với Ecuador tại vòng 32 đội.
Lùm xùm sau trận đấu giữa Mexico và Ecuador vẫn chưa kết thúc.
FIFA đang tiến hành xem xét các hành vi vi phạm kỷ luật của Mexico sau trận thắng 2-0 Ecuador tại vòng 32 đội hôm 1/7. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá Ecuador gửi đơn khiếu nại chính thức, yêu cầu làm rõ những sự cố gây mất an ninh và an toàn cho cầu thủ lẫn cổ động viên đại diện Nam Mỹ.
Theo báo cáo, tuyển Ecuador phải chịu áp lực nặng nề từ những tác động ngoài chuyên môn. Chuyến bay của đội bị trì hoãn nhiều giờ không rõ lý do, trong khi khách sạn lưu trú liên tục bị quấy rối bởi tiếng loa công suất lớn và tiếng mô tô từ nhóm người quá khích.
Đáng chú ý, giới truyền thông Ecuador còn bị tấn công ngay tại sân vận động. Bên cạnh đó, FIFA cũng điều tra các khẩu hiệu mang tính phân biệt đối xử của cổ động viên Mexico trên khán đài.
Về phía tuyển Anh, thầy trò Thomas Tuchel chuẩn bị hành quân tới sân Azteca sau chiến thắng ngược dòng 2-1 CHDC Congo hôm 1/7 nhờ cú đúp của Harry Kane.
Dù có những tranh cãi về việc thay đổi giờ thi đấu do điều kiện thời tiết, FIFA xác nhận trận đấu vẫn diễn ra theo lịch cũ lúc 7h ngày 6/7. Thử thách dành cho "Tam sư" hứa hẹn sẽ cực kỳ lớn khi phải thi đấu ở độ cao hơn 2.100 mét so với mực nước biển.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.