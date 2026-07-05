FIFA điều tra Mexico trước trận đại chiến tuyển Anh

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào Mexico sau những cáo buộc về hành vi phi thể thao đối với Ecuador tại vòng 32 đội.

Lùm xùm sau trận đấu giữa Mexico và Ecuador vẫn chưa kết thúc.

FIFA đang tiến hành xem xét các hành vi vi phạm kỷ luật của Mexico sau trận thắng 2-0 Ecuador tại vòng 32 đội hôm 1/7. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá Ecuador gửi đơn khiếu nại chính thức, yêu cầu làm rõ những sự cố gây mất an ninh và an toàn cho cầu thủ lẫn cổ động viên đại diện Nam Mỹ.

Theo báo cáo, tuyển Ecuador phải chịu áp lực nặng nề từ những tác động ngoài chuyên môn. Chuyến bay của đội bị trì hoãn nhiều giờ không rõ lý do, trong khi khách sạn lưu trú liên tục bị quấy rối bởi tiếng loa công suất lớn và tiếng mô tô từ nhóm người quá khích.

Đáng chú ý, giới truyền thông Ecuador còn bị tấn công ngay tại sân vận động. Bên cạnh đó, FIFA cũng điều tra các khẩu hiệu mang tính phân biệt đối xử của cổ động viên Mexico trên khán đài.

Về phía tuyển Anh, thầy trò Thomas Tuchel chuẩn bị hành quân tới sân Azteca sau chiến thắng ngược dòng 2-1 CHDC Congo hôm 1/7 nhờ cú đúp của Harry Kane.

Dù có những tranh cãi về việc thay đổi giờ thi đấu do điều kiện thời tiết, FIFA xác nhận trận đấu vẫn diễn ra theo lịch cũ lúc 7h ngày 6/7. Thử thách dành cho "Tam sư" hứa hẹn sẽ cực kỳ lớn khi phải thi đấu ở độ cao hơn 2.100 mét so với mực nước biển.

Highlights Mexico 2-0 Ecuador Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.