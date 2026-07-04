HLV Mexico nổi giận vì FIFA đổi giờ đấu

HLV Javier Aguirre cho rằng quyết định đổi giờ thi đấu trận gặp tuyển Anh ở World Cup 2026 sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch chuẩn bị của Mexico.

HLV Aguirre tỏ ra bực bội với quyết định bất ngờ từ FIFA. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít ngày trước cuộc đối đầu giữa Mexico và tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) buộc phải tính phương án thay đổi giờ bóng lăn do nguy cơ giông bão và mưa lớn quanh sân Azteca. Thay vì diễn ra lúc 7h sáng 6/7, trận đấu nhiều khả năng được đẩy lên đá từ 1h sáng, tức sớm hơn 6 tiếng và rơi vào khoảng 12h trưa ở Mexico.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ HLV Javier Aguirre. Nhà cầm quân này hoàn toàn không hài lòng bởi toàn bộ giáo án chuẩn bị của Mexico bị đảo lộn.

"Điều đó giống như bị đá vào bụng. Chúng tôi phải thay đổi mọi thứ, từ kế hoạch thi đấu cho đến sinh hoạt. FIFA ra quyết định thì chúng tôi phải tuân theo, nhưng họ đã phá hỏng toàn bộ sự chuẩn bị", Aguirre bức xúc.

Ông cho biết ban huấn luyện vốn đã lên lịch ăn trưa, họp chiến thuật và buổi khởi động theo khung giờ cũ. Nếu trận đấu được chuyển lên buổi trưa, các cầu thủ sẽ phải thức dậy sớm hơn nhiều giờ, đồng thời thay đổi cả thực đơn trước trận.

Kế hoạch của Mexico bị đảo lộn hoàn toàn. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi phải ăn vào buổi sáng thay vì buổi chiều. Ăn mì ống lúc 8 giờ sáng hoàn toàn khác với lúc 15 giờ. 18h là khung giờ lý tưởng để thi đấu và tạo ra bầu không khí tuyệt vời với khán giả. Giờ chúng tôi phải đá vào giữa trưa, điều chưa từng xảy ra kể từ khi tôi dẫn dắt đội tuyển", Aguirre nói.

Chiến lược gia 67 tuổi tiết lộ FIFA chỉ thông báo về sự thay đổi vào chiều 3/7 và không hề tham khảo ý kiến ban huấn luyện Mexico. "Đây không phải thay đổi nhỏ. Sáu tiếng là khác biệt rất lớn. Tôi hiểu lý do của FIFA, nhưng không ai hỏi ý kiến chúng tôi. Tôi thực sự rất thất vọng", ông nhấn mạnh.

Việc đổi giờ thi đấu cũng khiến HLV Thomas Tuchel và tuyển Anh phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên, người hâm mộ tại Anh lại hưởng lợi khi trận đấu nhiều khả năng diễn ra vào tối Chủ nhật thay vì rạng sáng thứ Hai như lịch ban đầu.

Highlights Mexico 2-0 Ecuador Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.