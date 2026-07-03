8 cầu thủ Tunisia dính nghi vấn doping tại World Cup

Tám cầu thủ Tunisia có kết quả xét nghiệm bất thường với clenbuterol, chất nằm trong danh mục cấm của WADA. Tuy nhiên, nguyên nhân nhiều khả năng đến từ thịt nhiễm chất tại Mexico.

Tunisia trải qua kỳ World Cup đáng quên với 3 trận toàn thua và thêm rắc rối liên quan đến xét nghiệm doping.

Theo Daily Mail, tuyển Tunisia tiếp tục gặp rắc rối sau chiến dịch World Cup đáng quên. Có 8 cầu thủ của đội bóng Bắc Phi xuất hiện dấu vết clenbuterol trong mẫu xét nghiệm doping.

Clenbuterol là chất thường được dùng để giãn đường thở, nhưng cũng bị lạm dụng trong thể hình để giảm mỡ và giữ cơ. Dù vậy, các quan chức cho rằng trường hợp của Tunisia nhiều khả năng không xuất phát từ mục đích gian lận thành tích. Nguyên nhân được nghi là do các cầu thủ ăn phải thịt nhiễm chất tại nơi đóng quân ở Mexico.

Các CLB chủ quản của nhóm cầu thủ liên quan đã được thông báo. Tuy nhiên, khả năng họ phải nhận án phạt là không cao. Danh tính 8 cầu thủ này hiện chưa được công bố.

Vụ việc khiến kỳ World Cup của Tunisia càng thêm ảm đạm. Đội bóng Bắc Phi thua Thụy Điển 1-5, Nhật Bản 0-4 và Hà Lan 1-3. Sau trận thua Thụy Điển, Tunisia sa thải HLV Sabri Lamouchi, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup chia tay HLV trưởng chỉ sau một trận đấu.

Mexico từng nhiều lần liên quan đến các trường hợp vận động viên dương tính với clenbuterol do thực phẩm nhiễm chất. Tại Gold Cup 2011, 5 cầu thủ Mexico có kết quả dương tính nhưng sau đó được xác định không có lỗi. Cùng năm, tại U17 World Cup tổ chức ở Mexico, 109 cầu thủ cũng dương tính với clenbuterol. FIFA và WADA sau đó không xử phạt vì bằng chứng cho thấy nguyên nhân đến từ thực phẩm.

Theo quy định của WADA, nếu clenbuterol được phát hiện ở nồng độ rất thấp, kết quả có thể được xếp vào diện “phát hiện bất thường” để tiếp tục điều tra, thay vì lập tức xem là vi phạm doping.

FIFA từ chối bình luận. Liên đoàn Bóng đá Tunisia chưa phản hồi về vụ việc.