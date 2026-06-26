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Thể thao World Cup 2026

Hà Lan nối dài kỷ lục khó tin sau trận thắng Tunisia

  • Thứ sáu, 26/6/2026 10:00 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Đánh bại Tunisia với tỷ số 3-1, Hà Lan chính thức chiếm ngôi đầu bảng F đồng thời nối dài kỷ lục 19 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng các kỳ World Cup.

Hà Lan nối dài kỷ lục ấn tượng tại vòng bảng World Cup.

Theo dữ liệu thống kê, Hà Lan hiện là đội bóng sở hữu mạch trận không thua dài nhất vòng bảng các kỳ World Cup. Lần cuối cùng "Cơn lốc màu da cam" phải nhận thất bại trong giai đoạn này cách đây 32 năm, khi họ để thua Morocco với tỷ số 1-2 tại World Cup 1994.

Kể từ thời điểm đó, qua nhiều giải đấu, bóng đá Hà Lan vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc để bảo vệ mạch thành tích này suốt hơn ba thập kỷ.

Trong cuộc đối đầu Tunisia sáng 26/6, "Cơn lốc màu da cam" khẳng định sức mạnh vượt trội bằng những bàn thắng chớp nhoáng ngay từ hiệp một. Lối chơi tấn công tổng lực, áp đặt thế trận giúp thầy trò Ronald Koeman sớm có lợi thế dẫn 2-0 sau 45 phút đầu.

Dù Tunisia nỗ lực và có được một bàn gỡ trong hiệp hai, sự thực dụng và đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Hà Lan đã định đoạt trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.

Việc đứng đầu bảng F giúp đại diện châu Âu giành lợi thế lớn về phân nhánh thi đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. "Cơn lốc màu da cam" sẽ chạm trán Morocco vào ngày 30/6 tới.

Ở trận đấu cùng giờ giữa Nhật Bản và Thụy Điển, hai đội hòa nhau với tỷ số chung cuộc 1-1. Như vậy, đại diện châu Á sẽ chạm trán Brazil tại vòng 32 đội, trong khi thầy trò Graham Potter tạm thời chưa xác định được đối thủ.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Thụy Điển trước Nhật Bản Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.

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Huy Trưởng

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