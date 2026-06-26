Hà Lan nối dài kỷ lục khó tin sau trận thắng Tunisia

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Hà Lan nối dài kỷ lục ấn tượng tại vòng bảng World Cup.
Theo dữ liệu thống kê, Hà Lan hiện là đội bóng sở hữu mạch trận không thua dài nhất vòng bảng các kỳ World Cup. Lần cuối cùng "Cơn lốc màu da cam" phải nhận thất bại trong giai đoạn này cách đây 32 năm, khi họ để thua Morocco với tỷ số 1-2 tại World Cup 1994.
Kể từ thời điểm đó, qua nhiều giải đấu, bóng đá Hà Lan vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc để bảo vệ mạch thành tích này suốt hơn ba thập kỷ.
Ở trận đấu cùng giờ giữa Nhật Bản và Thụy Điển, hai đội hòa nhau với tỷ số chung cuộc 1-1. Như vậy, đại diện châu Á sẽ chạm trán Brazil tại vòng 32 đội, trong khi thầy trò Graham Potter tạm thời chưa xác định được đối thủ.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.