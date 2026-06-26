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Thể thao World Cup 2026

Tunisia đá hiệp hai với 10 người vì sự cố khó tin

  • Thứ sáu, 26/6/2026 08:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tunisia tạo ra khoảnh khắc khó hiểu khi chỉ có 10 cầu thủ vào sân lúc hiệp hai trận gặp Hà Lan sáng 26/6 chuẩn bị bắt đầu.

Trọng tài Katia Itzel Garcia phải dừng trận đấu vì Tunisia thiếu một người khi hiệp hai vừa khởi động.

Tunisia có khởi đầu hiệp hai đầy lúng túng sau một hiệp một đáng quên. Khi đồng hồ đếm ngược chuẩn bị chạy, đội bóng Bắc Phi bất ngờ chỉ có 10 cầu thủ hiện diện trên sân.

Tình huống trở nên khó tin hơn khi 9 cầu thủ ngoài sân của Tunisia vẫn thực hiện pha giao bóng. Trọng tài Katia Itzel Garcia lập tức cắt còi, dừng trận đấu để kiểm tra lại số lượng cầu thủ.

Người vắng mặt là Skhiri. Cầu thủ này sau đó mới chạy từ đường hầm ra sân trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chỉ khi Tunisia có đủ 11 cầu thủ, trận đấu mới được cho bắt đầu lại đúng cách.

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  • Skhiri chạy từ đường hầm ra sân sau khi Tunisia chuẩn bị bắt đầu hiệp hai với chỉ 10 cầu thủ.

    • Sự cố này khiến Tunisia càng thêm mất điểm trong mắt người hâm mộ. Không chỉ chơi thiếu thuyết phục, họ còn để xảy ra một khoảnh khắc tổ chức thiếu chuyên nghiệp ngay đầu hiệp hai.

    Đó là hình ảnh phản ánh phần nào ngày thi đấu rối ren của Tunisia: thiếu tập trung, thiếu nhịp độ và mắc lỗi ở cả những chi tiết cơ bản nhất.

    Sáng 26/6, Tunisia thua 1-3 trước Hà Lan, khép lại World Cup 2026 với 3 trận toàn thua. Truyền thông thế giới cho rằng họ là ĐTQG tệ nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này.

    Hà Trang

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