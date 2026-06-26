Đội tuyển World Cup khiến Ibrahimovic rơi nước mắt

Cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic xúc động sau khi chứng kiến hành trình ấn tượng của Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026.

Ibrahimovic ấn tượng với thành tích của Bosnia.

Bước vào giải đấu với tư cách đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng B, Bosnia tạo nên bất ngờ lớn. Sau trận hòa Canada và thất bại trước Thụy Sĩ, thầy trò HLV Sergej Barbarez đánh bại Qatar ở lượt trận cuối để trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong chương trình bình luận của FOX Sports, Ibrahimovic tỏ ra xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc hàng chục nghìn cổ động viên Bosnia ăn mừng. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho biết hình ảnh người hâm mộ đồng thanh cất tiếng hát khiến ông nổi da gà, bởi Bosnia là quê hương của cha mình.

Bên cạnh chiến tích của toàn đội, Ibrahimovic cũng dành những lời khen đặc biệt cho Kerim Alajbegovic. Ở tuổi 18 và 276 ngày, tiền vệ trẻ này trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn từ ngoài vùng cấm tại World Cup, vượt qua kỷ lục trước đó của Kylian Mbappe.

Theo Ibrahimovic, điều đáng quý nhất không phải là bàn thắng, mà là sự tự tin hiếm thấy của Alajbegovic. Ông cho rằng việc một cầu thủ 18 tuổi thi đấu ở sân khấu lớn nhất thế giới với tâm lý bình thản như đang chơi trên sân nhà là phẩm chất của một ngôi sao đặc biệt.

Theo The Athletic, khả năng Bosnia chạm trán tuyển Mỹ ở vòng knock-out lên tới hơn 99%. Nếu kịch bản này xảy ra, đại diện nước chủ nhà sẽ phải đối mặt với một đối thủ không dễ bị khuất phục.

Highlights Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar Sáng 25/6, Bosnia & Herzegovina thắng Qatar 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục, qua đó nuôi hy vọng tiến sâu tại giải đấu.