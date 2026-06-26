Tuyển thủ Hàn Quốc dọa kiện

Seol Young-woo, hậu vệ tuyển Hàn Quốc, trở thành mục tiêu của hàng loạt công kích trên mạng xã hội sau thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 hôm 25/6.

Seol Young-woo hứng bão chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Chỉ khoảng một giờ sau trận đấu tại sân Monterrey (Mexico), công ty đại diện Sporty Project của Seol Young-woo đã phát đi thông báo khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân đăng tải nội dung xúc phạm, bôi nhọ, vu khống hoặc lan truyền thông tin sai sự thật nhằm vào tuyển thủ Hàn Quốc.

Đại diện của Seol cho biết đơn vị này đã ghi nhận nhiều bình luận và tin nhắn chứa lời lẽ thô tục, công kích cá nhân cũng như các thông tin bịa đặt, vượt quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận. Theo Sporty Project, những hành vi này không chỉ gây tổn hại đến cầu thủ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình và những người thân của anh.

Công ty nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi các nền tảng trực tuyến và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm mà không có bất kỳ sự khoan nhượng nào.

Sau trận thua Nam Phi, Seol cũng thừa nhận với truyền thông rằng toàn đội đang rất thất vọng, nhưng khẳng định tuyển Hàn Quốc vẫn chưa từ bỏ hy vọng đi tiếp. Hậu vệ này cho biết các cầu thủ đã động viên nhau nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng tới chặng đường tiếp theo.

Sau ba trận, Hàn Quốc có 3 điểm. Đội tuyển xứ kim chi sẽ phải chờ kết quả của các đội xếp thứ ba ở những bảng đấu khác để biết mình có thể giành quyền đi tiếp tại World Cup hay không. Chỉ 8/12 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng mới có vé đi tiếp vào vòng 32 đội.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.