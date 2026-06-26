Nhật Bản, Thụy Điển dắt tay nhau vào vòng 32 đội World Cup

Sáng 26/6, Anthony Elanga ghi bàn quan trọng giúp Thụy Điển hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt cuối bảng F, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Trận hòa tại Dallas giúp Nhật Bản giành vé vào vòng knock-out với vị thế của đội đứng nhì bảng F, sau Hà Lan. Trong khi đó, với 4 điểm, Thụy Điển cũng có vé dự vòng tiếp theo thông qua suất dành cho một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Thụy Điển tiếp tục duy trì thành tích vượt qua vòng bảng trong 5 kỳ World Cup liên tiếp, còn Nhật Bản sẽ đối mặt thử thách cực đại mang tên Brazil, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới, ở vòng 32 đội.



Bước vào trận đấu với hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng, Nhật Bản nhập cuộc chủ động và là đội tạo ra thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, Thụy Điển mới là đội có cú sút trúng đích đầu tiên khi Alexander Bernhardsson thử tài thủ môn Zion Suzuki, dù pha dứt điểm chưa đủ hiểm hóc để tạo nên khác biệt.

Một hiệp đấu giằng co diễn ra khi cơ hội rõ ràng xuất hiện rất ít. Nhật Bản kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sức ép, nhưng hàng thủ Thụy Điển vẫn đứng vững. Đội bóng Bắc Âu còn chịu tổn thất khi trung vệ quan trọng Isak Hien phải rời sân vì chấn thương trước giờ nghỉ.

Nhật Bản thi đấu sòng phẳng với các đối thủ châu Âu.

Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một thuộc về Nhật Bản khi Keito Nakamura tung cú sút hiểm hóc, nhưng thủ môn Jacob Widell Zetterstrom đã có pha bay người cứu thua xuất sắc để giữ tỷ số hòa.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép. Ao Tanaka có cơ hội mở tỷ số nhưng cú sút lại đi thiếu chính xác. Dù vậy, sự chủ động của Samurai Xanh cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 56. Ritsu Doan thực hiện đường chuyền tinh tế, tạo điều kiện để Daizen Maeda thoát xuống ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Maeda cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 9/2024.

Tuy nhiên, niềm vui của Nhật Bản không kéo dài lâu. Thụy Điển nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Anthony Elanga. Tiền vệ cánh của Newcastle đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng bằng chân trái tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thứ hai liên tiếp tại giải đấu.

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng khi cả hai đội đều tìm kiếm bàn thắng quyết định. Zion Suzuki liên tiếp phải trổ tài trước những cú dứt điểm của Alexander Isak và Elanga, trong khi Nhật Bản cũng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi Koki Ogawa không thể tận dụng khoảng trống trong vùng cấm.