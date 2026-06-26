Hà Lan vào vòng 32 đội sau trận thắng 3-1

Sáng 26/6, Hà Lan đánh bại Tunisia, qua đó giành ngôi nhất bảng F và sẽ gặp Morocco ở vòng loại trực tiếp.

Hà Lan tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể tại World Cup khi đánh bại Tunisia 3-1 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng tại Kansas City. Chiến thắng này giúp "Oranje" giành ngôi đầu bảng F, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại kỷ lục tại World Cup lên con số 15 trận liên tiếp.

Trước trận đấu, Tunisia đã không còn cơ hội đi tiếp sau hai thất bại nặng nề, nhưng đội bóng của HLV Herve Renard nhập cuộc đầy quyết tâm khi không còn chịu sức ép về kết quả. Ngay phút đầu tiên, Hazem Mastouri tạo ra cơ hội nguy hiểm bên cánh trái, nhưng cú dứt điểm của Ismael Gharbi lại đưa bóng đi vọt xà.

Hà Lan chưa từng bị loại ở vòng bảng World Cup.

Sự hưng phấn của Tunisia nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Chỉ vài phút sau, Donyell Malen phối hợp với Denzel Dumfries, trước khi đường căng ngang của hậu vệ Hà Lan khiến Ellyes Skhiri vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước.

Chưa kịp ổn định đội hình, Tunisia tiếp tục nhận thêm bàn thua. Từ quả đá phạt của Tijjani Reijnders, Virgil van Dijk đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để Brian Brobbey băng vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy 7 phút.

Dù bị dẫn trước, Tunisia vẫn tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Anis Ben Slimane có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng cú đánh đầu lại tìm đúng vị trí của thủ môn Bart Verbruggen. Trong khi đó, Hà Lan vẫn duy trì sức ép với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm.

Sang hiệp hai, Tunisia bất ngờ thắp lại hy vọng khi Hazem Mastouri đánh đầu tung lưới Hà Lan từ quả phạt góc của Hannibal Mejbri. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Phi không thể tạo nên màn ngược dòng khi Jan Paul van Hecke nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn bằng cú đánh đầu từ tình huống phạt góc.

Những phút cuối chứng kiến Tunisia nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng hàng thủ Hà Lan đứng vững. Chung cuộc, Oranje thắng 3-1, hoàn tất vòng bảng với vị trí dẫn đầu và tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước các đội bóng châu Phi tại World Cup.