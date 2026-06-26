Kỷ lục 32 năm bị xô đổ tại World Cup 2026

Với hơn 3,6 triệu cổ động viên sau 56 trận, World Cup 2026 chính thức xô đổ kỷ lục năm 1994 để trở thành kỳ đại hội có lượng khán giả đông nhất lịch sử.

World Cup 2026 thiết lập cột mốc lịch sử mới về số lượng khán giả đến sân.

World Cup 2026 chính thức thiết lập cột mốc lịch sử mới về số lượng khán giả đến sân. Kỷ lục này được xác lập ngay sau khi trận đấu tại bảng E giữa đội tuyển Đức và Ecuador kết thúc trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (Mỹ).

Cụ thể, trận thắng 2-1 của Ecuador trước Đức sáng 26/6 thu hút 80.663 khán giả trực tiếp có mặt trên khán đài. Kết quả này nâng tổng số người xem của toàn giải đấu lên mức 3.605.357 người chỉ sau 56 trận đấu đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Con số ấn tượng trên chính thức vượt qua kỷ lục cũ là 3.587.538 người hâm mộ, vốn đã tồn tại suốt hơn ba thập kỷ kể từ kỳ World Cup 1994 diễn ra trên đất Mỹ. Đáng chú ý, World Cup 2026 thiết lập cột mốc mới ngay cả khi giải đấu vẫn chưa bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Với quy mô mở rộng và sức hút từ các sân vận động hiện đại khắp Bắc Mỹ, giải đấu năm nay được dự báo sẽ tiếp tục phá sâu các kỷ lục về lượng người xem.

Khi các vòng đấu knock-out sắp khởi tranh, tổng lượng khán giả đến sân hứa hẹn sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ, tạo nên một kỳ đại hội vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ecuador bất ngờ vươn lên dẫn Đức 2-1 Gonzalo Plata đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Đức ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.