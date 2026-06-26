Đội châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026

Sáng 26/6, trận hòa 1-1 trước Thụy Điển giúp Nhật Bản trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhật Bản đi tiếp với vị trí nhì bảng F. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế số một của bóng đá châu Á khi chính thức giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 với Thụy Điển ở lượt cuối bảng F diễn ra rạng sáng 26/6.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại gồm một chiến thắng và hai trận hòa, giành 5 điểm để đứng nhì bảng F, sau Hà Lan (7 điểm). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 2002, đội bóng xứ mặt trời mọc vượt qua vòng bảng mà không phải nhận thất bại nào.

Trong lịch sử các kỳ World Cup gần đây, Nhật Bản từng vào vòng knock-out với thành tích 2 thắng, 1 thua tại Nam Phi 2010 và Qatar 2022, hay 1 thắng, 1 hòa, 1 thua ở Nga 2018. Tuy nhiên, việc duy trì mạch bất bại xuyên suốt vòng bảng trên đất khách là cột mốc chưa từng có.

Nhật Bản cũng trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên trong số 9 đại diện của khu vực giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trước đó, Hàn Quốc được kỳ vọng là đội mở màn cho châu Á, nhưng thất bại bất ngờ 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A khiến thầy trò HLV Hong Myung-bo rơi xuống vị trí thứ ba và phải chờ kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp với suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Ở vòng 32 đội, Nhật Bản sẽ đối đầu Brazil, đội nhất bảng C. Hai đội từng gặp nhau trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái, khi Nhật Bản tạo cú sốc bằng màn ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Dù Brazil vẫn vượt trội về đối đầu với 11 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại, chiến thắng gần nhất của Nhật Bản trước đối thủ Nam Mỹ mang đến thêm niềm tin cho thầy trò Moriyasu trước màn tái đấu được chờ đợi.

Highlights Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.