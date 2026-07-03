Tuyển Anh giữ kín khách sạn trước trận gặp Mexico

Đội tuyển Anh đang áp dụng hàng loạt biện pháp đặc biệt trước cuộc đối đầu với chủ nhà Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Tuyển Anh dùng thuốc ngủ khi gặp Mexico. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ đặt chân đến Mexico City hai ngày trước trận đấu. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định giữ kín địa điểm lưu trú của đội nhằm hạn chế nguy cơ cổ động viên Mexico tụ tập trước khách sạn để gây tiếng ồn vào ban đêm.

Động thái này xuất phát từ bài học của đội tuyển Ecuador. Trước trận gặp Mexico ở vòng 32 đội, các thành viên Ecuador cho biết họ liên tục bị làm phiền bởi tiếng còi xe và tiếng hò hét của người hâm mộ bên ngoài khách sạn trong suốt rạng sáng. Sau đó, Ecuador để thua chủ nhà 0-2 trên sân Azteca và phải dừng bước.

Tuyển Anh lo ngại bị CĐV Mexico phá giấc ngủ. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, tuyển Anh vẫn lo ngại vị trí khách sạn có thể bị tiết lộ trên mạng xã hội. Theo BBC, những cầu thủ và thành viên ban huấn luyện không mang theo các thiết bị hỗ trợ giấc ngủ sẽ được cung cấp các sản phẩm hỗ trợ ngủ có nguồn gốc tự nhiên hoặc thiết bị phát tiếng ồn trắng (white noise) để đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước trận đấu.

Bên cạnh áp lực từ khán giả chủ nhà, điều kiện thi đấu tại Mexico City cũng là mối quan tâm lớn đối với đội tuyển Anh. Thành phố này nằm ở độ cao khoảng 2.240 m so với mực nước biển, khiến các đội khách chưa kịp thích nghi dễ gặp khó khăn về hô hấp và thể lực.

HLV Thomas Tuchel thừa nhận độ cao là lợi thế đáng kể của Mexico. Chiến lược gia người Đức cho biết đội tuyển Anh không có đủ thời gian để thích nghi về mặt thể chất, nhưng khẳng định toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tinh thần quyết tâm nhằm vượt qua thử thách để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

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