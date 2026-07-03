Phản ứng của Ronaldo khi đối đầu Tây Ban Nha

Cristiano Ronaldo dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Tây Ban Nha trước thềm cuộc đại chiến ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Ronaldo đánh giá cao Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội, Bồ Đào Nha chính thức giành quyền đi tiếp và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Phát biểu với truyền thông sau trận đấu, Ronaldo đánh giá rất cao đối thủ sắp tới. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cho rằng Tây Ban Nha sở hữu lực lượng chất lượng và hoàn toàn đủ khả năng đăng quang tại World Cup 2026.

"Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch World Cup. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt vì đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tôi tin đây sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng 32 đội, còn bây giờ toàn đội sẽ tập trung cho thử thách tiếp theo", Ronaldo chia sẻ.

Theo thống kê, Ronaldo chạm trán Tây Ban Nha 10 lần trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi 4 bàn thắng. Nổi bật nhất là cú hat-trick vào lưới đối thủ ở vòng bảng World Cup 2018, màn trình diễn được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của CR7.

Dù vậy, xét về thành tích đối đầu, Ronaldo cùng các đồng đội không chiếm ưu thế. Trong 10 lần gặp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 4 trận và nhận 4 thất bại.

Lần gần nhất Ronaldo đối đầu Tây Ban Nha là ở chung kết Nations League 2024/25. Khi đó, Bồ Đào Nha hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu trước khi đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch.

Ronaldo nói gì sau chiến thắng trước Croatia? Màn trả lời phỏng vấn Fox Sports sau chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 của Cristiano Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.