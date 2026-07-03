Cancelo gây tranh cãi khi hét vào mặt trọng tài

Joao Cancelo trở thành tâm điểm với màn ăn mừng quá khích nhằm vào trợ lý trọng tài ngay sau khi VAR từ chối bàn gỡ của Croatia ở phút bù giờ.

Cancelo hét vào mặt trọng tài thứ tư.

Sáng 3/7, Bồ Đào Nha đánh bại Croatia 2-1 để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, những phút cuối trận không chỉ gây chú ý bởi quyết định của VAR mà còn bởi phản ứng của Joao Cancelo sau khi đội nhà thoát khỏi bàn thua.

Tình huống gây tranh cãi nhất diễn ra ở phút 90+12. Croatia đưa bóng vào lưới và các cầu thủ lập tức ăn mừng vì tin rằng đã có bàn gỡ 2-2. Tuy nhiên, tổ VAR nhanh chóng yêu cầu trọng tài chính Espen Eskas xem xét lại tình huống việt vị.

Trong lúc trọng tài người Na Uy chờ kết luận từ phòng VAR, nhiều cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha tiến sát đường biên để theo dõi quyết định. Trợ lý trọng tài Abongile Tom, người Nam Phi, lập tức yêu cầu họ không được bước vào sân và chỉ đứng sát đường biên theo đúng quy định.

Sau ít phút kiểm tra, trọng tài Eskas xác định bàn thắng của Croatia không hợp lệ vì lỗi việt vị. Quyết định này giúp Bồ Đào Nha bảo toàn chiến thắng 2-1 và giành vé đi tiếp.

Ngay khi quyết định được công bố, Joao Cancelo có hành động ăn mừng đầy cảm xúc, đồng thời hô lớn ngay trước mặt trợ lý trọng tài Abongile Tom. Khoảnh khắc này xuất hiện thoáng qua trong phần phát sóng chính thức của cặp đấu và cũng không được nhắc lại sau khi hết trận.

Trước phản ứng của hậu vệ Bồ Đào Nha, trợ lý Tom không đáp trả. Ông chỉ bình tĩnh yêu cầu các cầu thủ dự bị trở lại băng ghế huấn luyện để trận đấu có thể tiếp tục và khép lại theo đúng quy trình điều hành.

Quyết định của tổ trọng tài sau đó không thay đổi, khép lại một trận đấu đầy kịch tính với tấm vé đi tiếp thuộc về thầy trò Roberto Martinez.

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