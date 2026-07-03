Tạm biệt, Modric

Thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha khép lại hành trình World Cup 2026 của Luka Modric, một trong những biểu tượng đẹp nhất bóng đá Croatia từng có.

Luka Modric khép lại hành trình World Cup sau 5 lần góp mặt cùng tuyển Croatia.

Luka Modric đứng trước World Cup 2026 với tâm thế của một người hiểu rõ thời gian không còn chờ mình. Anh nói đây là kỳ World Cup thứ năm, một trải nghiệm tuyệt vời mà thời thơ ấu anh không dám mơ tới. Với một cầu thủ đã 40 tuổi, từng đi qua gần như mọi đỉnh cao của bóng đá, câu nói ấy không phải lời xã giao. Nó giống một lời tri ân.

Rồi hành trình ấy khép lại sau trận thua Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội. Croatia dừng bước. Modric cũng chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp tại World Cup.

Không có cái kết cổ tích cho anh. Không có thêm một cuộc phiêu lưu đến bán kết như Qatar 2022. Không có thêm một hành trình kỳ vĩ như Nga 2018, khi Croatia vào chung kết và Modric giành Quả bóng vàng World Cup. Lần này, mọi thứ kết thúc sớm hơn, lạnh hơn, và có phần tàn nhẫn hơn.

Nhưng một trận thua không thể làm nhỏ đi di sản của Modric. World Cup sẽ nhớ anh không chỉ vì những đường chuyền, những pha xoay người thoát pressing hay dáng chạy bền bỉ ở tuổi 40. Giải đấu này sẽ nhớ anh như người đã đưa Croatia từ vị thế một đội bóng đáng gờm thành một thế lực được tôn trọng thật sự.

Hành trình bắt đầu từ năm 2006

World Cup của Modric bắt đầu tại Đức năm 2006. Khi ấy, anh còn là một cầu thủ trẻ, chỉ chơi 2 trận trước Nhật Bản và Australia. Croatia bị loại từ vòng bảng. Đó chưa phải sân khấu của Modric, nhưng là chương đầu tiên của một hành trình kéo dài 20 năm.

Croatia không dự World Cup 2010. Đến Brazil 2014, Modric trở lại, nhưng đội bóng của anh một lần nữa không vượt qua vòng bảng. Với nhiều cầu thủ, hai kỳ World Cup đầu như thế có thể chỉ để lại cảm giác dang dở. Với Modric, đó là phần nền cho một cuộc bứt phá muộn nhưng rực rỡ.

Modric giành Quả bóng vàng World Cup 2018 sau khi đưa Croatia vào chung kết.

Năm 2018 tại Nga, mọi thứ thay đổi. Modric, khi ấy là đội trưởng, dẫn Croatia vào chung kết World Cup. Họ thua Pháp 2-4, nhưng hành trình ấy vẫn là một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Croatia không có lực lượng dày như các ông lớn. Họ không có hào quang thương mại lớn như Brazil, Argentina, Pháp hay Anh. Nhưng họ có Modric, có bản lĩnh, có tinh thần thi đấu đến cùng.

Ở giải đấu đó, Modric ghi 2 bàn và được trao Quả bóng vàng World Cup. Đó là sự công nhận xứng đáng cho một tiền vệ không cần thống trị bằng số bàn thắng. Anh thống trị bằng nhịp điệu. Anh khiến Croatia chơi có trật tự, có niềm tin và có cá tính.

Bốn năm sau, tại Qatar 2022, Modric tiếp tục đưa Croatia vào bán kết. Họ thua Argentina, đội sau đó vô địch, rồi thắng Morocco 2-1 để giành hạng ba. Modric nhận Quả bóng đồng. Với một cầu thủ đã đi qua đỉnh cao, đó vẫn là minh chứng cho sự bền bỉ đáng nể.

Đến World Cup 2026, anh bước vào giải với tư cách thành viên của nhóm rất ít cầu thủ từng dự 5 kỳ World Cup. Croatia lần này không thể đi xa. Nhưng chỉ riêng việc Modric vẫn hiện diện, vẫn là điểm tựa của đội tuyển ở tuổi 40, đã là một câu chuyện đặc biệt.

Di sản lớn hơn một trận thua

Modric rời World Cup với 23 trận đã chơi ở sân khấu này. Anh có 202 trận cho đội tuyển Croatia, là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử nước này. Anh ghi 29 bàn cho Croatia, trong đó có 2 bàn ở World Cup.

Những con số ấy rất lớn. Nhưng chúng vẫn chưa nói hết giá trị của Modric.

HLV Zlatko Dalic từng gọi anh là động lực của đội bóng, là tấm gương về sự nghiêm túc và chuyên nghiệp, cả trong tư cách con người lẫn cầu thủ. Đó là cách mô tả chính xác. Modric không phải thủ lĩnh bằng những lời nói lớn. Anh dẫn dắt bằng chuẩn mực mỗi ngày, bằng cách tập luyện, thi đấu và đặt đội tuyển lên trước bản thân.

Ở tuổi 40, Modric vẫn là biểu tượng lớn nhất của thế hệ vàng bóng đá Croatia.

Ở Croatia, Modric không chỉ là một ngôi sao. Anh là điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ. Anh từng nói những cầu thủ kỳ cựu phải hướng dẫn lớp trẻ, giúp họ trưởng thành, truyền lại kinh nghiệm, phẩm chất và cá tính. Đó là lời của một người biết mình đang ở đoạn cuối hành trình, nhưng vẫn nghĩ về tương lai của đội bóng.

Đây là vẻ đẹp lớn nhất trong cái kết của Modric. Anh ra đi không phải với cảm giác níu kéo tuyệt vọng. Anh hiểu đã đến lúc thế hệ sau bước lên. Một cuộc chuyển giao đang diễn ra. Croatia vẫn muốn thắng, vẫn muốn chơi tốt như hai kỳ World Cup trước. Nhưng họ sẽ phải học cách làm điều đó khi không còn Modric ở trung tâm.

Điều ấy không dễ. Trong gần hai thập kỷ, Croatia có thể nhìn về tuyến giữa và thấy Modric ở đó. Anh làm mọi thứ bình tĩnh hơn. Khi đội bóng chịu áp lực, anh giữ bóng. Khi trận đấu rối, anh chỉnh nhịp. Khi cần một đường chuyền mở khóa, anh tìm ra nó. Những cầu thủ như vậy không chỉ được thay thế bằng một cái tên mới trong đội hình.

World Cup cũng sẽ thiếu anh. Giải đấu này cần những cầu thủ như Modric, những người nhắc người xem rằng bóng đá không chỉ là tốc độ, sức mạnh hay bàn thắng. Bóng đá còn là sự thông minh, sự kiên nhẫn và vẻ đẹp của một đường chuyền đúng lúc.

Modric không có lời chia tay hoàn hảo. Nhưng anh có một hành trình hoàn hảo theo cách riêng: dài, bền bỉ, rực rỡ và đầy nhân cách.