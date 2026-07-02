Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cuộc đấu Ronaldo - Modric khiến giá vé World Cup tăng phi mã

  • Thứ năm, 2/7/2026 17:00 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sức hút từ màn đối đầu có thể là lần cuối Cristiano Ronaldo và Luka Modric tại World Cup đẩy giá vé thứ cấp trận Bồ Đào Nha gặp Croatia lên hơn 21.000 USD.

Ronaldo hoặc Modric sẽ bị loại ở vòng đấu này. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 đang trở thành một trong những trận cầu được chờ đợi nhất giải đấu. Không chỉ mang ý nghĩa tranh vé vào vòng 16 đội, màn so tài còn có thể đánh dấu lần cuối hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Luka Modric xuất hiện tại sân chơi World Cup, khiến cơn sốt vé bùng nổ.

Theo CTV News, giá vé trên thị trường chợ đen vượt mốc 21.000 USD. Ngay cả những tấm vé rẻ nhất cũng được rao bán với mức trên 2.500 USD, cao gấp nhiều lần giá niêm yết của FIFA vốn dao động từ 335 đến 875 USD.

Sân BMO Field tại Toronto có sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi và ban tổ chức dự báo sẽ kín khán giả. Thành phố này cũng là nơi sinh sống của khoảng 140.000 người gốc Bồ Đào Nha và 35.000 người gốc Croatia, góp phần khiến nhu cầu săn vé tăng mạnh trước giờ bóng lăn.

Dù tỉnh Ontario ban hành quy định cấm bán lại vé với giá cao hơn giá gốc, nhiều nền tảng giao dịch vẫn tìm cách lách luật, khiến giá vé tiếp tục bị đẩy lên mức kỷ lục.

Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 2/7 (giờ địa phương). Đội thắng sẽ gặp đội vượt qua cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Áo ở vòng tiếp theo.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu sau khi đứng nhì bảng K với trận hòa 0-0 trước Colombia ở lượt cuối. Trong khi đó, Croatia cũng giành vị trí thứ hai bảng đấu của mình sau chiến thắng 2-1 trước Ghana.

Ở tuổi 41 và 40, Ronaldo cùng Modric đều đang ở những năm cuối sự nghiệp. Chính khả năng đây sẽ là lần cuối hai biểu tượng của bóng đá thế giới chạm trán nhau tại World Cup đã biến trận đấu thành tâm điểm, kéo theo cơn sốt vé chưa từng có tại Toronto.

Modric vẫn bay, Ronaldo phải tự cứu mình

Tám năm sau cuộc đua Quả bóng vàng 2018, Cristiano Ronaldo và Luka Modric gặp lại nhau ở World Cup trong hai trạng thái đối lập của thời gian.

5 giờ trước

Ronaldo gửi thông điệp đặc biệt trước đại chiến Croatia

Cristiano Ronaldo kêu gọi người hâm mộ Bồ Đào Nha biến Toronto thành sân nhà trước trận đấu sống còn với Croatia tại vòng knock-out World Cup 2026.

5 giờ trước

'Tuổi tác chỉ là con số với Ronaldo'

HLV Roberto Martinez dành lời khen cho Cristiano Ronaldo và Luka Modric trước cuộc đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 ngày 3/7.

6 giờ trước

Highlights Croatia 2-1 Ghana Sáng 28/6, Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Ronaldo Cristiano Ronaldo Luka Modric Sân BMO Field Toronto Croatia Luka Modric Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo World Cup 2026

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Tuyen Anh giup Premier League kiem bon tien hinh anh

Tuyển Anh giúp Premier League kiếm bộn tiền

13 phút trước 17:29 2/7/2026

0

Tuyển Anh lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau trận thắng 2-1 CHDC Congo sáng 2/7, trực tiếp mang về khoản tiền thưởng 500.000 USD cho các đội bóng Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý