Cuộc đấu Ronaldo - Modric khiến giá vé World Cup tăng phi mã

Sức hút từ màn đối đầu có thể là lần cuối Cristiano Ronaldo và Luka Modric tại World Cup đẩy giá vé thứ cấp trận Bồ Đào Nha gặp Croatia lên hơn 21.000 USD.

Ronaldo hoặc Modric sẽ bị loại ở vòng đấu này. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 đang trở thành một trong những trận cầu được chờ đợi nhất giải đấu. Không chỉ mang ý nghĩa tranh vé vào vòng 16 đội, màn so tài còn có thể đánh dấu lần cuối hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Luka Modric xuất hiện tại sân chơi World Cup, khiến cơn sốt vé bùng nổ.

Theo CTV News, giá vé trên thị trường chợ đen vượt mốc 21.000 USD . Ngay cả những tấm vé rẻ nhất cũng được rao bán với mức trên 2.500 USD , cao gấp nhiều lần giá niêm yết của FIFA vốn dao động từ 335 đến 875 USD .

Sân BMO Field tại Toronto có sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi và ban tổ chức dự báo sẽ kín khán giả. Thành phố này cũng là nơi sinh sống của khoảng 140.000 người gốc Bồ Đào Nha và 35.000 người gốc Croatia, góp phần khiến nhu cầu săn vé tăng mạnh trước giờ bóng lăn.

Dù tỉnh Ontario ban hành quy định cấm bán lại vé với giá cao hơn giá gốc, nhiều nền tảng giao dịch vẫn tìm cách lách luật, khiến giá vé tiếp tục bị đẩy lên mức kỷ lục.

Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 2/7 (giờ địa phương). Đội thắng sẽ gặp đội vượt qua cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Áo ở vòng tiếp theo.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu sau khi đứng nhì bảng K với trận hòa 0-0 trước Colombia ở lượt cuối. Trong khi đó, Croatia cũng giành vị trí thứ hai bảng đấu của mình sau chiến thắng 2-1 trước Ghana.

Ở tuổi 41 và 40, Ronaldo cùng Modric đều đang ở những năm cuối sự nghiệp. Chính khả năng đây sẽ là lần cuối hai biểu tượng của bóng đá thế giới chạm trán nhau tại World Cup đã biến trận đấu thành tâm điểm, kéo theo cơn sốt vé chưa từng có tại Toronto.

Highlights Croatia 2-1 Ghana Sáng 28/6, Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L.