Modric vẫn bay, Ronaldo phải tự cứu mình

Tám năm sau cuộc đua Quả bóng vàng 2018, Cristiano Ronaldo và Luka Modric gặp lại nhau ở World Cup trong hai trạng thái đối lập của thời gian.

World Cup 2026 có thể là World Cup cuối cùng của Ronaldo.

Năm 2018, Cristiano Ronaldo và Luka Modric gần như đứng chung trên một đỉnh cao. Họ vừa cùng Real Madrid vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp. Modric sau đó kéo Croatia vào chung kết World Cup, còn Ronaldo kết thúc mùa giải cấp CLB với 44 bàn thắng. Cuộc đua Quả bóng vàng năm ấy trở thành câu chuyện giữa hai đồng đội cũ, trước khi Modric chiến thắng.

Tám năm sau, họ gặp lại nhau ở vòng 32 đội World Cup 2026, trong trận Croatia đối đầu Bồ Đào Nha. Cả hai vẫn là thủ lĩnh, vẫn là biểu tượng của đội tuyển, vẫn mang trên vai di sản đồ sộ của một thế hệ vàng. Nhưng điểm chung ấy không còn đủ để che đi sự khác biệt lớn: Modric đang chống lại tuổi tác theo cách đáng kinh ngạc, còn Ronaldo bắt đầu bị chính thời gian kéo lại.

Tổng tuổi của họ là 81. Với một trong hai người, đây nhiều khả năng là lần cuối cùng xuất hiện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng nếu Modric bước vào trận đấu với hình ảnh của một nhạc trưởng còn nguyên giá trị, Ronaldo lại đứng trước câu hỏi khó hơn: anh còn có thể cứu Bồ Đào Nha như từng cứu Real Madrid, Manchester United hay chính đội tuyển quốc gia bao nhiêu lần trước đây hay không?

Modric vẫn bẻ cong thời gian

Croatia khởi đầu World Cup bằng thất bại 2-4 trước Anh, nhưng Modric nhanh chóng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo. Trong hai chiến thắng trước Panama và Ghana, tiền vệ 40 tuổi tiếp tục là trung tâm vận hành của Croatia. Anh không cần ghi bàn để trở thành nhân vật quan trọng nhất. Ở tuổi này, Modric vẫn kiểm soát nhịp độ, mở hướng triển khai và tạo ra cảm giác an toàn cho cả đội.

Trận gặp Panama là minh chứng rõ nhất. Không cầu thủ nào chuyền chính xác nhiều hơn Modric với 69 lần. Anh cũng là người thực hiện nhiều đường chuyền phá tuyến nhất trong đội, góp phần mở ra khoảng trống trước hàng thủ 5 người của đối phương. Đó không chỉ là thống kê đẹp, mà là bằng chứng cho thấy Croatia vẫn phụ thuộc vào khả năng đọc trận đấu và điều tiết của anh.

Màn trình diễn ấy càng ý nghĩa khi diễn ra trong trận thứ 200 của Modric cho đội tuyển Croatia. Sau trận, các đồng đội tung anh lên không trung trong niềm vui, trên áo có dòng chữ “Infinite Legacy”, di sản vô tận. Với Modric, đó không phải một khẩu hiệu trang trí. Nó phản ánh đúng vị thế của anh trong bóng đá Croatia.

Modric vẫn là trung tâm trong lối chơi của Croatia ở tuổi 40.

HLV Zlatko Dalic hiểu rõ giá trị ấy. Ông nói Modric ý thức được đây là kỳ World Cup cuối cùng và đang làm tất cả những gì có thể. Lời khen ấy không mang tính xã giao. Ở World Cup này, không cầu thủ Croatia nào đạt trung bình số đường chuyền mỗi 90 phút nhiều hơn Modric. Cũng không ai tạo ra nhiều cơ hội hơn anh.

Điều đáng nể là Modric không chỉ thắng bằng cái đầu. Anh còn vượt trội ở nhiều chỉ số thể chất so với chính kỳ World Cup 2022. Dù lớn hơn bốn tuổi, anh di chuyển nhiều hơn 770 m mỗi trận so với tại Qatar, đồng thời có tốc độ trung bình cao hơn. Với một tiền vệ đã 40 tuổi, đó là dữ kiện khiến mọi định kiến về tuổi tác phải lùi lại.

Modric không còn bùng nổ như thời đỉnh cao ở Real Madrid, nhưng anh vẫn biết cách hiện diện ở đúng nơi, đúng thời điểm. Anh không chống lại thời gian bằng sức mạnh thuần túy, mà bằng trí tuệ, nhịp độ và sự tiết kiệm tối đa trong từng pha xử lý.

Ronaldo trước bài kiểm tra của chính mình

Ronaldo từng là định nghĩa của sự bền bỉ. Trong nhiều năm, anh biến tuổi tác thành một con số phụ. Nhưng tại World Cup này, những con số lại đang kể câu chuyện không mấy dễ chịu cho đội trưởng Bồ Đào Nha.

Ngoài hai bàn thắng vào lưới tân binh Uzbekistan, Ronaldo chưa để lại nhiều dấu ấn. Anh chơi trọn từng phút trong chiến dịch của Bồ Đào Nha nhưng chưa tạo ra cơ hội nào. Với trung bình 19,4 đường chuyền mỗi 90 phút, Ronaldo thậm chí xếp thấp hơn thủ môn Diogo Costa, người có nhiệm vụ chính là ngăn bàn thua. Trong 300 phút, Ronaldo mới hoàn thành 65 đường chuyền, chỉ ít hơn 4 đường so với riêng số đường chuyền Modric thực hiện ở trận gặp Panama.

Khác biệt vị trí có thể giải thích một phần. Ronaldo là tiền đạo, Modric là tiền vệ. Nhưng điều đó không thể giải thích tất cả. Bởi ngay cả ở những chỉ số thể chất, nơi Ronaldo từng tự hào hơn bất kỳ ai, Modric cũng đang nhỉnh hơn. Tốc độ trung bình và quãng đường di chuyển tốc độ cao của Modric đều cao hơn Ronaldo.

Ronaldo cần tạo dấu ấn lớn hơn nếu muốn giúp Bồ Đào Nha vượt qua Croatia.

So với World Cup 2022, sự đi xuống của Ronaldo càng rõ. Anh di chuyển ít hơn 1,5 km mỗi trận, còn tốc độ trung bình giảm gần 1 km/h. Ở cấp độ đỉnh cao, đó là mức suy giảm không thể xem nhẹ. Ronaldo vẫn có thể ghi bàn, vẫn có thể tạo khoảnh khắc, nhưng tầm ảnh hưởng tổng thể của anh trong lối chơi Bồ Đào Nha đang bị đặt dấu hỏi.

Đây chính là nghịch lý lớn nhất trước trận Croatia - Bồ Đào Nha. Modric, người từng có phản xạ đầu tiên ở Real Madrid là tìm Ronaldo mỗi khi nhận bóng, giờ bước vào trận đấu với tư cách cầu thủ có ảnh hưởng rõ hơn. Còn Ronaldo, người từng là đáp án cho mọi bế tắc, giờ cần tự tìm lại vai trò của mình.

Bóng đá không phải lúc nào cũng nghe theo dữ liệu. Ronaldo hiểu điều đó hơn ai hết. Sự nghiệp của anh được xây bằng những khoảnh khắc vượt khỏi logic, những bàn thắng đến khi tất cả đã chuẩn bị kết luận rằng anh hết thời. Vì vậy, không thể loại Ronaldo khỏi bất kỳ trận knock-out nào, nhất là khi Bồ Đào Nha cần một biểu tượng để kéo cả đội đi tiếp.

Nhưng lần này, thử thách dành cho anh khắc nghiệt hơn. Ronaldo không chỉ đối đầu Croatia. Anh đối đầu với Modric, với ký ức Real Madrid, với một người bạn cũ, và trên hết là với sự không thể tránh khỏi của thời gian.

Một bên vẫn đang làm mềm tuổi tác bằng đẳng cấp chơi bóng. Một bên cần chứng minh mình chưa bị nó khuất phục.

Ở Toronto, Ronaldo phải bước lên. Nếu Bồ Đào Nha muốn sống sót, đội trưởng của họ cần một màn trình diễn xứng với di sản. Kể cả khi cái giá là buộc Modric phải khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong tiếc nuối.