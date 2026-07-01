Ronaldo là biểu tượng, không phải ngoại lệ mãi mãi

Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của Bồ Đào Nha, nhưng cách Roberto Martinez sử dụng anh đang đặt đội tuyển vào một cuộc tranh luận khó tránh.

Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm tranh luận của tuyển Bồ Đào Nha trước trận knock-out gặp Croatia.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn được nhìn như một cầu thủ thông thường. Mỗi trận đấu của anh đều kéo theo một cuộc phán xét.

Ghi bàn, Ronaldo chứng minh giá trị. Không ghi bàn, câu hỏi lập tức xuất hiện: liệu Bồ Đào Nha có đang phụ thuộc quá nhiều vào cái tên Cristiano Ronaldo?

Trận hòa 0-0 trước Colombia khiến tranh luận ấy nóng trở lại. Ronaldo chỉ chạm bóng 35 lần, gần như bị cô lập trên hàng công và không tạo ra nhiều dấu ấn trong vùng cấm.

Công bằng mà nói, đây không phải trận đấu Ronaldo được phục vụ tốt. Khi các vệ tinh phía sau không tìm thấy nhịp kết nối, một trung phong dù giỏi chọn vị trí đến đâu cũng khó tạo khác biệt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác. Ronaldo chơi trọn vẹn cả 3 trận vòng bảng. Ngay cả trong trận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0, khi tỷ số đã là 4-0 ở phút 60 và Ronaldo lập cú đúp, Roberto Martinez vẫn không rút anh ra nghỉ. Đó là chi tiết khiến câu chuyện vượt khỏi phạm vi chuyên môn đơn thuần.

Martinez nói “đá 90 phút không phải vấn đề với Cristiano”. Về thể lực, có thể đúng. Ronaldo nổi tiếng với nền tảng thể chất phi thường và sự chuyên nghiệp hiếm có. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ là chuyện một cầu thủ có chạy đủ 90 phút hay không. Vấn đề là đội bóng có tối ưu được nhịp vận hành, cường độ pressing, khả năng xoay tua và sự tươi mới cho giai đoạn knock-out hay không.

Sự so sánh với Lionel Messi vì vậy xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Messi được nghỉ trước Jordan, sau đó vào sân và ghi bàn từ đá phạt. Ronaldo thì đá liên tục. Martinez gạt bỏ phép so sánh ấy, gọi đó là “trẻ con”. Nhưng trong bóng đá hiện đại, quản trị thể trạng siêu sao không phải chuyện trẻ con. Đó là một phần của chiến lược.

HLV Roberto Martinez vẫn đặt niềm tin vào Ronaldo, nhưng cách sử dụng CR7 trong 90 phút đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Điểm khó của Bồ Đào Nha là Ronaldo vẫn có giá trị thật. Anh không chỉ hiện diện để chờ bóng và dứt điểm. Martinez nhiều lần nhấn mạnh vai trò di chuyển vào vùng cấm, kéo hậu vệ, mở khoảng trống cho Bruno Fernandes hay Vitinha băng lên từ tuyến hai. Trong một đội bóng có nhiều tiền vệ sáng tạo, sự kỷ luật vị trí của Ronaldo vẫn là vũ khí.

Tuy nhiên, giá trị ấy chỉ phát huy khi hệ thống vận hành đủ tốt. Nếu Ronaldo bị cô lập như trước Colombia, Bồ Đào Nha không chỉ mất một trung phong, mà còn mất luôn điểm tựa chiến thuật ở phần sân cuối cùng. Khi đó, việc giữ anh trên sân đủ 90 phút trở thành lựa chọn dễ gây tranh cãi.

Trước Croatia, Martinez để ngỏ khả năng thay đổi. Nhưng rất khó tin Ronaldo không đá chính ở một trận loại trực tiếp nếu anh hoàn toàn khỏe mạnh. Đối thủ này cũng gợi nhiều ký ức với CR7. Anh từng ghi bàn thứ 900 trong sự nghiệp vào lưới Croatia tại Nations League. Trong 5 lần đối đầu đội bóng Balkan, Ronaldo thắng 3, hòa 1, thua 1 và ghi 3 bàn.

Cuộc gặp Luka Modric sắp tới vì thế không chỉ là màn tái ngộ của hai biểu tượng. Nó còn là bài kiểm tra bản lĩnh của Martinez. Một HLV lớn không chỉ biết tôn trọng di sản của siêu sao, mà còn phải đủ tỉnh táo để đặt lợi ích đội tuyển lên trên mọi thói quen sử dụng nhân sự.

Ronaldo vẫn có thể quyết định trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Nhưng Bồ Đào Nha muốn đi xa không thể chỉ sống bằng niềm tin ấy. Với Martinez, bài toán không phải là Ronaldo có xứng đáng đá chính hay không. Bài toán là ông có dám sử dụng Ronaldo như một phần của hệ thống, thay vì để cả hệ thống xoay quanh Ronaldo.