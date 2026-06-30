Ronaldo bị xem là gánh nặng của Bồ Đào Nha

Cựu tuyển thủ Anh Chris Sutton cho rằng HLV Roberto Martinez quá e ngại Cristiano Ronaldo, khiến Bồ Đào Nha không thể phát huy hết tiềm năng.

Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận trước trận Bồ Đào Nha gặp Croatia.

Sutton không ngần ngại chỉ trích cách HLV Martinez sử dụng Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tuyển thủ Anh cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang quá ưu ái Ronaldo, bất chấp thực tế tiền đạo này không còn ở đỉnh cao. “Tôi chưa từng thấy HLV nào chiều chuộng một cầu thủ đến mức như vậy. Thật đáng xấu hổ”, Sutton nói.

Theo Sutton, vấn đề của Bồ Đào Nha nằm ở việc Ronaldo vẫn thường xuyên được đặt vào trung tâm hàng công. Điều đó khiến nhiều cầu thủ chất lượng khác không có đủ không gian để thể hiện.

“Bồ Đào Nha có những cầu thủ tuyệt vời, nhưng họ bị kìm hãm bởi việc Ronaldo liên tục hiện diện ở vị trí tiền đạo. Ronaldo không còn là cầu thủ như trước đây. Martinez sợ rút cậu ấy ra khỏi sân”, cựu tiền đạo người Anh nhận xét.

Phát biểu của Sutton tiếp tục làm nóng tranh luận quanh vai trò của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi xế chiều sự nghiệp, CR7 vẫn là biểu tượng lớn, nhưng sự hiện diện của anh cũng tạo ra bài toán khó cho ban huấn luyện.

Martinez phải cân bằng giữa tầm ảnh hưởng của Ronaldo và nhu cầu làm mới lối chơi. Với Sutton, sự cân bằng đó chưa xuất hiện. Ông tin Bồ Đào Nha có đủ nhân sự để chơi linh hoạt hơn, thay vì phụ thuộc vào một trung phong đã qua thời kỳ sung mãn nhất.

Dù vậy, Sutton vẫn đánh giá Bồ Đào Nha nhỉnh hơn Croatia. Ông cho rằng đối thủ của Ronaldo cũng không còn giữ được diện mạo mạnh mẽ như trước. “Croatia cũng đang già đi và không còn là đội bóng như trước đây. Đây sẽ là trận đấu sít sao, nhưng tôi nghiêng về khả năng Bồ Đào Nha giành chiến thắng”, Sutton nói.

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