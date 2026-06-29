Ronaldo thay giày nhưng vẫn bế tắc trước Colombia

Sau hiệp một trận hòa 0-0 trước Colombia, Cristiano Ronaldo bất ngờ cởi bỏ đôi giày phiên bản giới hạn được Nike thiết kế để vinh danh kỷ lục World Cup.

Ronaldo dùng đến hai đôi giày trong trận gặp Colombia. Ảnh: Reuters.

Sáng 28/6, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026 khi bất ngờ thay đôi giày phiên bản giới hạn chỉ sau 45 phút thi đấu.

Trước trận, Nike trao cho tiền đạo 41 tuổi mẫu Mercurial Superfly 11 Gold Scorpion, được sản xuất nhằm tôn vinh cột mốc anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Đôi giày mang logo CR7 và chỉ có 2.026 đôi được phát hành trên toàn cầu, tượng trưng cho năm tổ chức giải đấu.

Sau khi ghi cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 2-0 ở vòng bảng, Ronaldo sử dụng mẫu giày này trong các buổi tập và mang vào trận gặp Colombia. Tuy nhiên, trước đại diện đến từ Nam Mỹ, đôi giày đặc biệt dường như không mang lại may mắn cho đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Trong hiệp một, Ronaldo có 3 pha dứt điểm, gồm một cú đá phạt, một pha ngả bàn đèn và một cú sút bị hậu vệ cản phá, nhưng đều không thể đánh bại hàng thủ Colombia. Sau giờ nghỉ, anh đổi sang đôi giày màu hồng quen thuộc mà nhiều cầu thủ sử dụng tại World Cup 2026.

Dẫu vậy, sự thay đổi tiếp tục không tạo ra khác biệt. Ronaldo không tung thêm cú sút nào trong hiệp hai, còn Bồ Đào Nha bị Colombia cầm hòa 0-0, qua đó chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng K.

Sau trận, HLV Roberto Martinez khẳng định kết quả không ảnh hưởng đến mục tiêu của đội. Ông cũng bảo vệ Ronaldo khi nhấn mạnh chân sút kỳ cựu vẫn đạt thể trạng tốt và đang phối hợp ngày càng ăn ý với các đồng đội trước khi bước vào vòng knock-out.

Highlights Colombia 0-0 Bồ Đào Nha Sáng 28/6, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.