Hai thế giới trái ngược của Ronaldo và Messi

Ở trận đấu còn lại của bảng L diễn ra cùng giờ, Croatia vẫn cho thấy sự già rơ của một tập thể dày dặn kinh nghiệm. Luka Modric và các đồng đội đánh bại Ghana với tỷ số 2-1 để leo lên vị trí nhì bảng. Ở tuổi 40, cựu tiền vệ Real Madrid vẫn cho thấy giá trị của anh ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.