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Thể thao World Cup 2026

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Hai thế giới trái ngược của Ronaldo và Messi

  • Chủ nhật, 28/6/2026 18:35 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Ở loạt trận ngày 28/6, trong khi Lionel Messi tiếp tục đào sâu những kỷ lục thì Cristiano Ronaldo nhạt nhòa, khiến Bồ Đào Nha rơi vào thế khó tại vòng 32 đội World Cup.

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Ở lượt cuối bảng L diễn ra vào lúc 4h, tuyển Anh gặp đôi chút khó khăn trong hiệp một trận đấu với Panama. Tuy nhiên, nhờ chất lượng đội hình vượt trội cùng khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao, "Tam Sư" vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Jude Bellingham và Harry Kane là những người điền tên lên bảng điện tử. Thầy trò Thomas Tuchel chính thức giành ngôi nhất bảng với 7 điểm.
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Ở trận đấu còn lại của bảng L diễn ra cùng giờ, Croatia vẫn cho thấy sự già rơ của một tập thể dày dặn kinh nghiệm. Luka Modric và các đồng đội đánh bại Ghana với tỷ số 2-1 để leo lên vị trí nhì bảng. Ở tuổi 40, cựu tiền vệ Real Madrid vẫn cho thấy giá trị của anh ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.
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Ở loạt trận cuối bảng K diễn ra vào lúc 6h30, trong bối cảnh buộc phải đánh bại Colombia để giành ngôi đầu bảng, qua đó hy vọng một nhánh đấu dễ dàng hơn ở vòng loại trực tiếp, Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo lại chơi dưới mức kỳ vọng, liên tục bị đại diện Nam Mỹ áp đảo. Nói không ngoa, "Selecao châu Âu" phải may mắn lắm mới giữ được kết quả 0-0 chung cuộc.
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Về phần Ronaldo, dù thi đấu trọn 90 phút, anh lại có màn trình diễn mờ nhạt. CR7 chỉ chạm bóng 35 lần, tung một cú sút trúng đích và hai lần việt vị. Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn 0,17, siêu sao 41 tuổi hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn, khiến Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi chấp nhận vị trí nhì bảng K.
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Bước vào giải đấu với mục tiêu không gì khác là giành chiếc cúp vàng World Cup, tuy nhiên nếu tiếp tục thể hiện như trong ba trận vòng bảng, Bồ Đào Nha khó lòng tiến sâu. Ronaldo và đồng đội giờ sẽ nằm chung nhánh cùng các "ông kẹ" như Tây Ban Nha, Pháp hay Đức.
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Ở trận đấu còn lại của bảng K diễn ra cùng giờ, dù sớm bị Uzbekistan vượt lên nhờ công của Eldor Shomurodov, CHDC Congo vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Với 4 điểm, đại diện châu Phi nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó chính thức đi tiếp tại World Cup 2026. Yoane Wissa sắm vai người hùng khi đóng góp một cú đúp bàn thắng.
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Ở loạt trận cuối bảng J diễn ra vào khung 9h, dù tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị do đã chắc suất đi tiếp với ngôi nhất bảng, Argentina vẫn dễ dàng đánh bại Jordan với tỷ số 3-1. Nhà đương kim vô địch gây ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận, ghi 8 bàn và để thủng lưới đúng 1 lần.
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Vào sân 30 phút, Messi ghi 1 bàn từ sút phạt, chạm bóng 28 lần và chuyền chính xác 81% (17/21). Siêu sao 39 tuổi tạo ra 2 cơ hội, thắng 100% tranh chấp tay đôi và đạt tỷ lệ sút trúng đích 1/2 lần. Màn trình diễn dù ngắn ngủi vẫn khẳng định đẳng cấp cũng như tầm ảnh hưởng của ngôi sao mang áo số 10.
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Messi lập kỷ lục ghi bàn 7 trận liên tiếp tại World Cup. Anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn, nâng tổng thành tích lên 19 bàn qua các kỳ đại hội. Siêu sao 39 tuổi cũng san bằng kỷ lục 2 pha đá phạt trực tiếp thành bàn của các huyền thoại như Roberto Rivellino, Jean Bernard hay David Beckham.
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Ở trận đấu cùng giờ tại bảng J, một trận hòa đầy kịch tính với tỷ số 3-3 là đủ để Áo Algeria bắt tay nhau đi tiếp khi cùng có 4 điểm sau ba lượt trận. Trong khi thầy trò Ralf Rangnick giành vị trí nhì bảng, đại diện châu Phi nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Áo gỡ hòa 3-3 trước Algeria Sasa Kalajdzic có pha lập công quan trọng ở phút 90+6 giúp Áo cân bằng tỷ số 3-3 trước Algeria ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.

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Huy Trưởng

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