Giải thưởng chỉ ra sự lép vế của Bồ Đào Nha

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận của Diogo Costa vô tình phản ánh một thế trận lép vế của Bồ Đào Nha trước Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026.

Costa chơi xuất thần giúp Bồ Đào Nha hoà Colombia. Ảnh: Reuters.

Sáng 28/6, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng K World Cup 2026, qua đó giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Dù hoàn thành mục tiêu, màn trình diễn của thầy trò HLV Roberto Martinez không tạo được sự thuyết phục. Trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ), Bồ Đào Nha là đội chịu sức ép lớn hơn và phải nhờ đến phong độ xuất sắc của thủ môn Diogo Costa để giữ lại 1 điểm.

Người gác đền 26 tuổi được FIFA vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận sau khi thực hiện 6 pha cứu thua quan trọng trong suốt 90 phút. Trong đó, Costa liên tục từ chối các cơ hội nguy hiểm của Luis Diaz và John Arias, giúp Bồ Đào Nha đứng vững trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

Sự xuất sắc của Costa cũng phần nào phản ánh thế trận lép vế của đại diện châu Âu. Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, trong khi Colombia mới là đội tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý hơn.

Đại diện Nam Mỹ thậm chí đã đưa bóng vào lưới ở những phút cuối sau pha dứt điểm của Davinson Sanchez. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định trung vệ này rơi vào thế việt vị.

Trận hòa giúp Colombia kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng K và 7 điểm. Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo sẽ chạm trán Ghana ở vòng 32 đội trên sân Arrowhead (Kansas City) vào ngày 4/7.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đứng thứ hai bảng đấu và sẽ di chuyển tới Toronto (Canada) để gặp Croatia trên sân BMO Field vào ngày 3/7.

Dù giành vé đi tiếp, màn trình diễn của Bồ Đào Nha trước Colombia cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc Costa được vinh danh Cầu thủ hay nhất trận càng nhấn mạnh thực tế rằng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn này, đội bóng châu Âu có thể đã rơi vào một kết quả bất lợi hơn nhiều.