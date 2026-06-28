Màn trình diễn nhạt nhòa của Ronaldo

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Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ ở cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Colombia ở lượt trận cuối bảng K, Cristiano Ronaldo lại có một ngày thi đấu cực kỳ khó khăn khi đối đầu hàng phòng ngự chơi cực kỳ kỷ luật và đầy quyết tâm của đại diện Nam Mỹ.
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Phút 24 của trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha tự mình thực hiện một quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 40 m, tuy nhiên cú sút chìm của anh không đủ khó để đánh bại được thủ môn Camilo Vargas.
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Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, Ronaldo thường xuyên di chuyển rộng để tìm kiếm khoảng trống. Dẫu vậy, anh liên tục rơi vào bẫy việt vị của đối phương hoặc tung ra những cú dứt điểm chưa đi trúng mục tiêu như mong đợi.
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Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là tình huống ở phút 40, khi CR7 nỗ lực tung người thực hiện cú dứt điểm kiểu "xe đạp chổng ngược" đầy ngẫu hứng, đáng tiếc là anh đã không thể chạm bóng thành công.
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Bước sang hiệp hai, sức nóng và độ ẩm tại Miami dường như ảnh hưởng đến thể lực của Ronaldo. Anh có những tình huống tranh chấp quyết liệt và đôi khi tỏ ra khá ức chế khi liên tục bị hậu vệ đối phương đeo bám.
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Phút 60, Ronaldo được trao cơ hội đối mặt khung thành sau đường chuyền từ Joao Felix. Dẫu vậy, cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc, một pha bóng mà sau đó trọng tài cũng thổi phạt lỗi việt vị đối với đội trưởng Bồ Đào Nha.
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Dù thi đấu trọn 90 phút, Cristiano Ronaldo có màn trình diễn mờ nhạt. Anh chỉ chạm bóng 35 lần, tung một cú sút trúng đích và hai lần việt vị. Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn 0.17, siêu sao 41 tuổi hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn, khiến Bồ Đào Nha bị cầm hòa 0-0 tại Miami.
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Với vị trí nhì bảng K, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia tại vòng 32 đội vào ngày 3/7. Cristiano Ronaldo sẽ nằm chung nhánh cùng những ông lớn như Tây Ban Nha hay Pháp.
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