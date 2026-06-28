Màn trình diễn nhạt nhòa của Ronaldo

Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ ở cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Colombia ở lượt trận cuối bảng K, Cristiano Ronaldo lại có một ngày thi đấu cực kỳ khó khăn khi đối đầu hàng phòng ngự chơi cực kỳ kỷ luật và đầy quyết tâm của đại diện Nam Mỹ.