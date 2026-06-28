Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Đôi giày vàng đặc biệt của Ronaldo

  • Chủ nhật, 28/6/2026 07:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu sao Cristiano Ronaldo xuất hiện với đôi giày thi đấu màu vàng nổi bật trong cuộc đối đầu với Colombia ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, diễn ra sáng 28/6.

Hình ảnh Ronaldo mang đôi giày Nike Mercurial Superfly 11 phiên bản "Gold Scorpion" mới ra mắt nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây là mẫu giày được Nike phát triển nhằm tôn vinh cột mốc lịch sử của CR7 khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp. Thiết kế sử dụng tông vàng chủ đạo, kết hợp các chi tiết màu đỏ và logo Swoosh màu trắng, đồng thời in biểu tượng "CR7", thể hiện dấu ấn gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo anh 1

Ronaldo dùng mẫu giày mới trong buổi tập trước trận gặp Colombia. Ảnh: OneFootball

Ngay sau khi những hình ảnh từ buổi tập được công bố, phiên bản "Gold Scorpion" nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ ca ngợi đây là đôi giày "xứng tầm huyền thoại", trong khi màu vàng được xem là biểu tượng cho những thành tích phi thường mà Ronaldo đã chinh phục tại sân chơi World Cup.

Bên cạnh sức hút từ đôi giày đặc biệt, Ronaldo cũng đang tiếp tục viết nên lịch sử. Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 10 bàn, vượt kỷ lục của Eusebio (9 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu. Thành tích này giúp củng cố vị thế của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc Ronaldo dạy dỗ đàn em trên sân tập Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Tuyển Colombia Ronaldo world cup 2026

    Đọc tiếp

    Them mot ngoi sao roi World Cup vi chan thuong hinh anh

    Thêm một ngôi sao rời World Cup vì chấn thương

    2 giờ trước 06:42 28/6/2026

    0

    Hậu vệ Isak Hien chính thức chia tay World Cup 2026 sau chấn thương nghiêm trọng ở trận đấu gặp Nhật Bản, để lại lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự Thụy Điển.

    Kane pha ky luc ghi ban cua tuyen Anh tai World Cup hinh anh

    Kane phá kỷ lục ghi bàn của tuyển Anh tại World Cup

    2 giờ trước 06:41 28/6/2026

    0

    Pha lập công vào lưới Panama sáng 28/6 giúp Harry Kane chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý