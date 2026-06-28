Đôi giày vàng đặc biệt của Ronaldo

Hình ảnh Ronaldo mang đôi giày Nike Mercurial Superfly 11 phiên bản "Gold Scorpion" mới ra mắt nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.
Đây là mẫu giày được Nike phát triển nhằm tôn vinh cột mốc lịch sử của CR7 khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp. Thiết kế sử dụng tông vàng chủ đạo, kết hợp các chi tiết màu đỏ và logo Swoosh màu trắng, đồng thời in biểu tượng "CR7", thể hiện dấu ấn gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Bồ Đào Nha.
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Ronaldo dùng mẫu giày mới trong buổi tập trước trận gặp Colombia. Ảnh: OneFootball
Ngay sau khi những hình ảnh từ buổi tập được công bố, phiên bản "Gold Scorpion" nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ ca ngợi đây là đôi giày "xứng tầm huyền thoại", trong khi màu vàng được xem là biểu tượng cho những thành tích phi thường mà Ronaldo đã chinh phục tại sân chơi World Cup.
Bên cạnh sức hút từ đôi giày đặc biệt, Ronaldo cũng đang tiếp tục viết nên lịch sử. Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 10 bàn, vượt kỷ lục của Eusebio (9 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu. Thành tích này giúp củng cố vị thế của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.