Đôi giày vàng đặc biệt của Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo xuất hiện với đôi giày thi đấu màu vàng nổi bật trong cuộc đối đầu với Colombia ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, diễn ra sáng 28/6.

Hình ảnh Ronaldo mang đôi giày Nike Mercurial Superfly 11 phiên bản "Gold Scorpion" mới ra mắt nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây là mẫu giày được Nike phát triển nhằm tôn vinh cột mốc lịch sử của CR7 khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp. Thiết kế sử dụng tông vàng chủ đạo, kết hợp các chi tiết màu đỏ và logo Swoosh màu trắng, đồng thời in biểu tượng "CR7", thể hiện dấu ấn gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo dùng mẫu giày mới trong buổi tập trước trận gặp Colombia. Ảnh: OneFootball

Ngay sau khi những hình ảnh từ buổi tập được công bố, phiên bản "Gold Scorpion" nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ ca ngợi đây là đôi giày "xứng tầm huyền thoại", trong khi màu vàng được xem là biểu tượng cho những thành tích phi thường mà Ronaldo đã chinh phục tại sân chơi World Cup.

Bên cạnh sức hút từ đôi giày đặc biệt, Ronaldo cũng đang tiếp tục viết nên lịch sử. Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 10 bàn, vượt kỷ lục của Eusebio (9 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu. Thành tích này giúp củng cố vị thế của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc Ronaldo dạy dỗ đàn em trên sân tập Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.