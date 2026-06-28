Thêm một ngôi sao rời World Cup vì chấn thương

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Isak Hien rời World Cup 2026 vì chấn thương.
Sau khi kiểm tra y tế, các bác sĩ xác nhận anh không kịp bình phục trong phần còn lại của giải đấu. Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, Hien xác nhận hành trình của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại sớm hơn dự kiến.
Anh chia sẻ việc được ra sân tại World Cup là một giấc mơ có thật nhưng đầy tiếc nuối khi phải dừng bước đột ngột bởi lý do bất khả kháng. Trung vệ này cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng người hâm mộ Thụy Điển, các đồng đội và ban huấn luyện vì những trải nghiệm chuyên môn quý giá.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.