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Thể thao World Cup 2026

Thêm một ngôi sao rời World Cup vì chấn thương

  • Chủ nhật, 28/6/2026 06:42 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Hậu vệ Isak Hien chính thức chia tay World Cup 2026 sau chấn thương nghiêm trọng ở trận đấu gặp Nhật Bản, để lại lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự Thụy Điển.

Isak Hien rời World Cup 2026 vì chấn thương.

Sau khi kiểm tra y tế, các bác sĩ xác nhận anh không kịp bình phục trong phần còn lại của giải đấu. Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, Hien xác nhận hành trình của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại sớm hơn dự kiến.

Anh chia sẻ việc được ra sân tại World Cup là một giấc mơ có thật nhưng đầy tiếc nuối khi phải dừng bước đột ngột bởi lý do bất khả kháng. Trung vệ này cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng người hâm mộ Thụy Điển, các đồng đội và ban huấn luyện vì những trải nghiệm chuyên môn quý giá.

Sự vắng mặt của Hien là bài toán nhân sự nan giải cho hàng phòng ngự Thụy Điển. Anh vốn là chốt chặn tin cậy nhờ lối chơi mạnh mẽ và khả năng tranh chấp bóng bổng ấn tượng. Việc thiếu vắng cầu thủ này ngay trước vòng 32 đội sẽ buộc huấn luyện viên Graham Potter phải có những điều chỉnh chiến thuật khẩn cấp.

Theo lịch thi đấu, Thụy Điển sẽ bước vào trận đấu tại vòng 32 đội gặp tuyển Pháp vào ngày 1/7 tới. Đây được dự báo là thử thách cực đại đối với đại diện Bắc Âu khi phải đối đầu với hàng công mạnh bậc nhất thế giới của "Gà trống Gaulois" trong bối cảnh mất đi nhân sự chủ chốt nơi hàng thủ.

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Huy Trưởng

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