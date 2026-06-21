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Thể thao World Cup 2026

Hà Lan tạo cột mốc lịch sử sau màn vùi dập Thụy Điển

  • Chủ nhật, 21/6/2026 06:38 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển không chỉ giúp Hà Lan áp sát vé đi tiếp mà còn đưa “Cơn lốc màu da cam” vào nhóm những đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Hà Lan vùi dập Thụy Điển với tỷ số 5-1. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/6 tại NRG Stadium ở Houston (Mỹ), Hà Lan có màn trình diễn bùng nổ khi đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026.

Bên cạnh ba điểm quan trọng có được, đội bóng của HLV Ronald Koeman còn thiết lập hai cột mốc đáng nhớ trong lịch sử giải đấu.

Trước hết, “Cơn lốc màu da cam” chính thức cán mốc 100 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Với 5 pha lập công vào lưới Thụy Điển, Hà Lan trở thành đội tuyển thứ 8 trong lịch sử chạm đến cột mốc ba chữ số này.

Họ gia nhập nhóm những ông lớn gồm Brazil, Đức, Argentina, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh. Sau trận đấu, tổng số bàn thắng của Hà Lan tại các kỳ World Cup đã tăng lên 103.

Brazil vẫn là đội tuyển ghi nhiều bàn nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 241 pha lập công, chỉ nhỉnh hơn Đức, đội đang sở hữu 239 bàn.

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FIFA vinh danh cột mốc lịch sử của Hà Lan. Ảnh: FIFA.

Không dừng lại ở đó, chiến thắng trước Thụy Điển còn giúp Hà Lan vượt qua một kỷ lục từng thuộc về Brazil. Đội bóng áo cam nâng chuỗi bất bại tại World Cup lên 14 trận liên tiếp, nhiều hơn một trận so với thành tích 13 trận không thua mà Brazil thiết lập trong giai đoạn từ World Cup 1958 đến 1966.

Lần gần nhất Hà Lan thất bại trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ tại World Cup là trận chung kết năm 2010 trước Tây Ban Nha. Kể từ đó, họ liên tục duy trì sự ổn định ở các kỳ World Cup, chỉ hai lần dừng bước trước Argentina sau loạt luân lưu vào các năm 2014 và 2022.

Tại World Cup 2026, Hà Lan khởi đầu bằng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản trước khi tạo nên màn hủy diệt Thụy Điển. Với 4 điểm sau hai lượt trận, thầy trò Koeman đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng.

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Đào Trần

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