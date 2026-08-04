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Thể thao

HLV Southampton bị dọa giết sau vụ 'Spygate'

  • Thứ ba, 4/8/2026 06:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bê bối “Spygate” tiếp tục để lại hệ lụy nghiêm trọng với HLV Tonda Eckert khi nhà cầm quân của Southampton tiết lộ ông nhận được nhiều lời đe dọa liên quan đến tính mạng của mình.

Tonda Eckert đối mặt sức ép khổng lồ sau bê bối “Spygate”. Ảnh: Reuters.

Bê bối “Spygate” xảy ra khi Southampton bị kết luận có hành vi do thám các đối thủ trên hành trình cạnh tranh chiếc vé trở lại Premier League, trong đó có trường hợp của Middlesbrough. Đội bóng này sau đó bị tước quyền dự trận chung kết play-off Championship và bị trừ 4 điểm ở mùa giải 2026/27.

HLV Eckert, 33 tuổi, hiện vẫn đối mặt với cuộc điều tra của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Cơ quan này cho rằng việc theo dõi Oxford United, Ipswich Town và Middlesbrough là một kế hoạch có chủ đích từ cấp lãnh đạo.

Sức ép không chỉ đến từ cơ quan quản lý bóng đá Anh mà còn lan rộng đến các cổ động viên của Southampton. Những người được cho là đưa ra nhiều lời lăng mạ, thậm chí đe dọa đến tính mạng HLV Eckert.

Chia sẻ với Kicker, HLV người Đức thừa nhận mức độ đe dọa đã vượt ngoài sức tưởng tượng.

“Cảnh sát khuyên tôi không nên tự lái xe nữa mà nên ngồi ở hàng ghế sau. Đó là tình huống mà không khóa học huấn luyện viên nào có thể chuẩn bị cho bạn”, ông nói.

HLV Eckert cho biết ông nhận được nhiều lời động viên từ các đồng nghiệp nổi tiếng ở Anh và Đức. Tuy nhiên, phản ứng từ một bộ phận người hâm mộ lại rất cực đoan.

Dù chịu áp lực lớn, Southampton vẫn quyết định giữ HLV Eckert ở lại thay vì sa thải. Tuy nhiên, chiến lược gia 33 tuổi có thể phải nhận án cấm chỉ đạo dài hạn từ FA.

Southampton sẽ khởi đầu mùa giải mới với mức âm 4 điểm và mục tiêu trở lại Premier League. Eckert thừa nhận vụ việc vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, nhưng khẳng định tình yêu dành cho bóng đá giúp ông tiếp tục công việc.

“Nếu nói rằng tôi không nghĩ đến điều đó thì tôi đang nói dối. Nhưng tôi yêu bóng đá và vẫn còn rất nhiều điều phải chuẩn bị”, HLV Southampton chia sẻ.

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Đào Trần

Southampton Championship Middlesbrough Bóng đá Anh Tonda Eckert

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