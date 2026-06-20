Muller tiến cử hiện tượng World Cup cho Bayern

Johan Manzambi chỉ mất 19 phút trên sân để ghi cú đúp, giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận và trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup 2026.

Johan Manzambi ghi cú đúp chỉ sau 19 phút vào sân từ ghế dự bị, giúp Thụy Sĩ đánh bại Bosnia 4-1.

Johan Manzambi đang nổi lên như một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 2005 tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-1 của Thụy Sĩ trước Bosnia ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Được HLV Murat Yakin tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 71 khi tỷ số vẫn là 0-0, Manzambi nhanh chóng thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ trong 19 phút có mặt trên sân, cầu thủ của Freiburg ghi hai bàn thắng, góp công trực tiếp vào chiến thắng đậm của đội nhà và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Manzambi đi vào lịch sử bóng đá Thụy Sĩ. Ở tuổi 20 và 247 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển quốc gia lập cú đúp tại World Cup. Đây cũng là cầu thủ Thụy Sĩ đầu tiên ghi hai bàn trong một trận World Cup sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Dấu ấn của Manzambi không chỉ nằm ở hai pha lập công. Tiền vệ mang hai dòng máu Angola và Congo còn góp mặt trong nhiều tình huống quan trọng. Anh tạo ra pha bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Tarik Muharemovic, đồng thời tham gia xây dựng tình huống dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Rubén Vargas.

Màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 giúp tiền vệ 20 tuổi nhận được lời khen từ Thomas Müller và Bastian Schweinsteiger.

Sau trận đấu, Manzambi không giấu được cảm xúc. "Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là cú đúp đầu tiên và lại diễn ra ở World Cup. Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ được tối nay", cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Servette chia sẻ.

Trước World Cup 2026, Manzambi có mùa giải đáng nhớ cùng Freiburg. Anh ghi 7 bàn và thực hiện 9 kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường, góp công giúp đội bóng Đức vào chung kết Europa League. Tiền vệ này cũng được bầu là "Cầu thủ đột phá của mùa giải", nối tiếp những cái tên nổi bật như Rayan Cherki, Florian Wirtz và Ansgar Knauff.

Màn trình diễn tại World Cup giúp Manzambi nhận được nhiều lời khen từ các cựu danh thủ.

Bastian Schweinsteiger đánh giá cầu thủ trẻ này là một tiền vệ toàn diện với kỹ thuật, khả năng rê bóng và ghi bàn xuất sắc. Trong khi đó, Thomas Müller cho rằng Bayern Munich nên cân nhắc chiêu mộ Manzambi nhờ sự đa năng và tư duy chơi bóng trưởng thành.

"Cậu ấy có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau. Đây là mẫu cầu thủ mà Bayern nên cân nhắc", Müller nhận xét trên MagentaTV.

Với những gì đã thể hiện, Manzambi đang trở thành một trong những gương mặt đáng xem nhất của World Cup 2026 và hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu châu Âu.