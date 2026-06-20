Giải mã sự sụp đổ của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá cao nhất trong nhiều năm, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại rời World Cup 2026 ngay sau hai lượt trận bởi những vấn đề cũ chưa bao giờ được giải quyết.

Được xem là "ngựa ô" của World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên phải nói lời chia tay giải đấu.

World Cup 2026 đáng lẽ phải là sân khấu để bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sự trở lại sau 24 năm chờ đợi. Thay vào đó, giải đấu lại phơi bày tất cả giới hạn của đội bóng từng được xem là một trong những "ngựa ô" đáng chờ đợi nhất.

Thất bại trước Australia rồi Paraguay không đơn thuần là hai cú sảy chân. Đó là kết quả của những vấn đề đã tồn tại từ lâu trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bị che mờ bởi sự hào hứng dành cho một thế hệ cầu thủ tài năng.

Truyền thông quốc tế tỏ ra thất vọng không phải vì Thổ Nhĩ Kỳ bị loại. Điều khiến họ ngạc nhiên nằm ở cách đội bóng này gục ngã. Một tập thể sở hữu Arda Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu hay Orkun Kokcu lại rời giải mà không ghi nổi một bàn thắng sau hai trận đấu. Với nhiều nhà quan sát, đó là nghịch lý khó chấp nhận.

Kiểm soát trận đấu nhưng không kiểm soát được kết quả

Nếu chỉ nhìn vào các con số thống kê, nhiều người sẽ nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội giành chiến thắng.

Trước Australia, họ kiểm soát bóng áp đảo và liên tục dồn ép đối phương. Trước Paraguay, thế trận cũng không khác biệt khi đại diện châu Âu tung ra tới hơn 30 cú sút. Tuy nhiên, bóng đá không được quyết định bằng tỷ lệ kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm.

Điều quyết định nằm ở chất lượng của những cơ hội được tạo ra.

Thổ Nhĩ Kỳ cầm bóng nhiều nhưng thiếu sự sắc bén ở một phần ba cuối sân. Những pha phối hợp của họ thường dừng lại ở khu vực trước vòng cấm hoặc kết thúc bằng các cú sút thiếu chính xác. Trong khi đó, Australia và Paraguay không cần nhiều cơ hội nhưng luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất nhiều năm qua, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể vượt qua giới hạn của chính mình trên sân khấu World Cup.

Đây là vấn đề xuất hiện xuyên suốt chiến dịch vòng loại lẫn các giải đấu lớn gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này thường chơi đẹp mắt, giàu năng lượng nhưng thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết để kết thúc trận đấu.

Khi bước lên sân khấu World Cup, điểm yếu ấy càng bị phóng đại. Hai trận đấu, không bàn thắng và không điểm số là thống kê phản ánh rõ nhất sự bất lực của hàng công. Một đội tuyển muốn tiến xa không thể sống bằng những lời khen về lối chơi nếu không thể biến ưu thế thành bàn thắng.

Thế hệ vàng chưa đủ bản lĩnh để trở thành đội bóng lớn

Trước khi giải đấu diễn ra, phần lớn kỳ vọng dành cho Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ chất lượng nhân sự. Arda Guler đang trưởng thành tại Real Madrid. Kenan Yildiz là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất Serie A. Calhanoglu vừa trải qua những mùa giải thành công ở cấp CLB. Trên giấy tờ, đây là đội hình đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào ở bảng D.

Nhưng World Cup luôn là phép thử khác biệt. Ở cấp CLB, các cầu thủ có thể được bảo vệ bởi hệ thống vận hành ổn định, những đồng đội đẳng cấp và lịch thi đấu kéo dài cả mùa giải. Tại World Cup, mọi sai lầm đều phải trả giá ngay lập tức. Đó là nơi bản lĩnh quan trọng không kém tài năng.

Trong cả hai trận đấu quyết định, Thổ Nhĩ Kỳ đều cho thấy sự nóng vội khi đứng trước áp lực. Họ càng cầm bóng nhiều càng trở nên thiếu ý tưởng. Họ càng tấn công nhiều càng để lộ khoảng trống phía sau. Khi bị dẫn bàn, đội bóng của HLV Vincenzo Montella không tạo ra cảm giác của một tập thể đủ bình tĩnh để lật ngược tình thế.

Đó cũng là nhận định xuất hiện trong nhiều bài phân tích của truyền thông quốc tế. Vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ không nằm ở chất lượng cầu thủ mà nằm ở khả năng chịu áp lực và duy trì sự ổn định trong những trận đấu lớn.

Sự thật ấy từng khiến họ thất bại ở nhiều giải đấu trước đây và tiếp tục xuất hiện tại World Cup 2026.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ sau thất bại trước Paraguay, trận đấu khép lại hành trình ngắn ngủi của họ tại World Cup 2026.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất là Thổ Nhĩ Kỳ không thua vì gặp những đối thủ vượt trội hơn. Họ bị loại bởi chính những hạn chế của mình. Tài năng vẫn ở đó, tiềm năng vẫn hiện hữu, nhưng bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ được quyết định bởi tiềm năng.

World Cup 2026 khép lại với Thổ Nhĩ Kỳ theo cách đau đớn nhất. Sau 24 năm chờ đợi ngày trở lại, họ ra về chỉ sau hai trận đấu. Và trong mắt truyền thông thế giới, đây không đơn thuần là một thất bại chuyên môn mà là sự sụp đổ của một đội tuyển được kỳ vọng quá nhiều nhưng lại chưa đủ trưởng thành để biến kỳ vọng thành hiện thực.