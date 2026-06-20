Người hâm mộ ngỡ ngàng khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại

Sáng 20/6, Thổ Nhĩ Kỳ thua 0-2 trước Paraguay, qua đó không thể vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước thất bại này.

Thổ Nhĩ Kỳ gây bất ngờ khi để thua 0-1 Paraguay.

Ngay khi trận đấu kết thúc, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận bày tỏ tiếc nuối khi Thổ Nhĩ Kỳ về nước sớm. “Họ thậm chí không thể xếp thứ 3 luôn sao?”, một người viết. Một tài khoản khác chia sẻ: “Họ thua trước đội đã bị Mỹ vùi dập ở trận trước, và thua khi thi đấu hơn người suốt hiệp hai sao?”.

Trước thềm World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều cái tên chất lượng trong đội hình, mà nổi bật là Arda Guler. Xét trong bảng D, đối thủ của họ là Mỹ, Paraguay và Australia cũng không được đánh giá quá cao. Thổ Nhĩ Kỳ còn vào đến tứ kết EURO 2024.

Vì vậy, việc họ dừng chân sớm ở World Cup 2026 là điều khó tin với nhiều khán giả. Thậm chí, Guler và các đồng đội còn chưa chạm trán tuyển Mỹ, đội chủ nhà, cũng là đội đang đứng nhất bảng D. Hai trận thua của họ đều là trước đội bị đánh giá thấp hơn.

Trong khi đó, với chiến thắng bất ngờ trước Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay có 3 điểm đầy quý giá. Họ hiện xếp thứ 3 do thua Australia về hiệu số. HLV Gustavo Alfaro cùng các học trò sẽ chạm trán chính đối thủ này tại lượt trận cuối. Nếu có điểm trước đại diện châu Á, cửa vào vòng trong của Paraguay sẽ sáng hơn bao giờ hết.

Video Paraguay mở tỷ số 1-0 Ngày 20/6, Paraguay ghi bàn ngay trong phút đầu tiên để tạo lợi thế trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt hai bảng D World Cup 2026.