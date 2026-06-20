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Thể thao World Cup 2026

Tuchel đau đầu với dàn trụ cột tuyển Anh

  • Thứ bảy, 20/6/2026 13:07 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang phải đối mặt bài toán nhân sự khi hàng loạt trụ cột của tuyển Anh gặp vấn đề thể lực.

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Nhiều cầu thủ tuyển Anh gặp vấn đề về thể lực.

Nhiều ngôi sao của đội tuyển Anh bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp Ghana tại bảng L, diễn ra vào ngày 24/6 tới. Bukayo Saka dự kiến phải ngồi dự bị do chấn thương gân Achilles dai dẳng. Tiền vệ Declan Rice và tiền đạo Marcus Rashford cũng đang được theo dõi đặc biệt sau khi dính chấn thương ở trận thắng Croatia 4-2 hôm 18/6. Ngay cả thủ quân Harry Kane cũng gây lo ngại khi phải quấn băng bảo vệ trong buổi tập gần nhất vì tình trạng chuột rút nghiêm trọng.

Tình hình lực lượng bất ổn diễn ra ngay thời điểm tuyển Anh có cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out. Một chiến thắng ở trận đấu với Ghana sẽ giúp thầy trò Tuchel chính thức đi tiếp mà không cần quan tâm đến lượt trận cuối.

Bất chấp những nghi ngờ từ giới chuyên môn về khả năng ra sân của hàng loạt ngôi sao trong đội hình "Tam Sư", chiến lược gia người Đức vẫn ưu tiên sự an toàn cho các học trò.

Đội tuyển Anh đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng tại căn cứ Kansas City trước khi di chuyển đến Boston để bước vào trận đấu với Ghana. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột buộc Tuchel phải có những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt để đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.

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Huy Trưởng

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