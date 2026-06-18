Tuchel phàn nàn FIFA dù tuyển Anh đại thắng

HLV Thomas Tuchel muốn FIFA thay đổi cách bố trí nhiếp ảnh gia trước trận đấu sau trải nghiệm không như mong đợi ở chiến thắng của tuyển Anh trước Croatia.

HLV Tuchel có trải nghiệm không như ý tại trận mở màn World Cup. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 18/6, tuyển Anh khởi đầu bảng L World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, nhưng Thomas Tuchel lại mang theo một nỗi bận tâm khác sau trận đấu trên sân Dallas.

Trong buổi họp báo, chiến lược gia người Đức bất ngờ tiết lộ đã không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hát quốc ca trước giờ bóng lăn. Nguyên nhân đến từ vị trí tác nghiệp của các nhiếp ảnh gia quanh sân.

“Tôi chờ đợi khoảnh khắc đó từ rất lâu. Nhưng trước mặt tôi là cả một bức tường gồm khoảng 50 nhiếp ảnh gia đứng cách chưa đầy nửa mét. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ cầu thủ nào”, Tuchel chia sẻ.

Nhà cầm quân 52 tuổi cho biết muốn quan sát gương mặt, cảm xúc và phản ứng của các học trò trong thời điểm thiêng liêng trước trận đấu. Tuy nhiên, mong muốn đó đã không thể thực hiện.

Vì vậy, Tuchel công khai gửi lời đề nghị tới FIFA. “Tôi xin FIFA thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia trong lúc quốc ca được cử hành. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy đội bóng của mình”, ông nói.

Phát biểu của Tuchel nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những phàn nàn khá đặc biệt tại World Cup 2026. Trong khi nhiều đội tuyển than phiền về lịch di chuyển, điều kiện sân bãi hay các quy định mới, HLV tuyển Anh lại quan tâm tới trải nghiệm bên đường biên trước giờ thi đấu.

Dù vậy, Tuchel vẫn có nhiều lý do để hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Harry Kane lập cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng ghi tên lên bảng tỷ số giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 ở lượt trận mở màn.

Chiến thắng này đưa “Tam sư” tạm vươn lên dẫn đầu bảng đấu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuyển Anh sẽ trở lại thi đấu vào ngày 24/6 với cuộc đối đầu Ghana.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.