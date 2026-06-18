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Thể thao World Cup 2026

Tuchel phàn nàn FIFA dù tuyển Anh đại thắng

  • Thứ năm, 18/6/2026 13:56 (GMT+7)
  • 32 phút trước

HLV Thomas Tuchel muốn FIFA thay đổi cách bố trí nhiếp ảnh gia trước trận đấu sau trải nghiệm không như mong đợi ở chiến thắng của tuyển Anh trước Croatia.

HLV Tuchel có trải nghiệm không như ý tại trận mở màn World Cup. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 18/6, tuyển Anh khởi đầu bảng L World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, nhưng Thomas Tuchel lại mang theo một nỗi bận tâm khác sau trận đấu trên sân Dallas.

Trong buổi họp báo, chiến lược gia người Đức bất ngờ tiết lộ đã không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hát quốc ca trước giờ bóng lăn. Nguyên nhân đến từ vị trí tác nghiệp của các nhiếp ảnh gia quanh sân.

“Tôi chờ đợi khoảnh khắc đó từ rất lâu. Nhưng trước mặt tôi là cả một bức tường gồm khoảng 50 nhiếp ảnh gia đứng cách chưa đầy nửa mét. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ cầu thủ nào”, Tuchel chia sẻ.

Nhà cầm quân 52 tuổi cho biết muốn quan sát gương mặt, cảm xúc và phản ứng của các học trò trong thời điểm thiêng liêng trước trận đấu. Tuy nhiên, mong muốn đó đã không thể thực hiện.

Vì vậy, Tuchel công khai gửi lời đề nghị tới FIFA. “Tôi xin FIFA thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia trong lúc quốc ca được cử hành. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy đội bóng của mình”, ông nói.

Phát biểu của Tuchel nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những phàn nàn khá đặc biệt tại World Cup 2026. Trong khi nhiều đội tuyển than phiền về lịch di chuyển, điều kiện sân bãi hay các quy định mới, HLV tuyển Anh lại quan tâm tới trải nghiệm bên đường biên trước giờ thi đấu.

Dù vậy, Tuchel vẫn có nhiều lý do để hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Harry Kane lập cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng ghi tên lên bảng tỷ số giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 ở lượt trận mở màn.

Chiến thắng này đưa “Tam sư” tạm vươn lên dẫn đầu bảng đấu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuyển Anh sẽ trở lại thi đấu vào ngày 24/6 với cuộc đối đầu Ghana.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
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