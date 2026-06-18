Quy định tiếp nước của FIFA gây phản ứng dữ dội

Sáng 18/6, FIFA tiếp tục hứng chỉ trích khi quãng nghỉ tiếp nước giữa trận Anh - Croatia ở bảng L vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ trên khán đài.

Các trận đấu ở World Cup 2026 liên tục bị gián đoạn bởi quãng nghỉ tiếp nước.

Khi trọng tài cho tạm dừng trận đấu khoảng 3 phút để các cầu thủ nghỉ tiếp nước, bầu không khí trên khán đài sân AT&T lập tức chuyển sang phản ứng dữ dội. Không chỉ CĐV Anh mà cả bộ phận khán giả Croatia cũng tỏ ra khó chịu, với hàng loạt tiếng la ó vang khắp sân vận động.

Một số CĐV thậm chí không giấu được sự bực tức, đồng loạt phản đối bằng ngôn từ gắt gỏng. Nhiều người cho rằng việc tạm ngắt trận đấu như vậy làm gián đoạn cảm xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao.

Theo quy định của FIFA tại World Cup 2026, các quãng nghỉ tiếp nước được áp dụng bắt buộc trong mọi trận đấu, bất kể điều kiện thời tiết hay môi trường thi đấu. Tuy nhiên, quyết định này liên tục vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. Hầu hết cho rằng đây là bước đi mang tính "thương mại hóa" trận đấu, khi tạo thêm khoảng trống cho quảng cáo trên truyền hình.

Trước đó, các trận đấu khác tại giải cũng chứng kiến điều tương tự. Bất kể trận đấu diễn ra tại sân vận động có kiểm soát nhiệt độ hoặc dưới điều kiện không quá khắc nghiệt, trọng tài luôn cho dừng trận đấu để các cầu thủ tiếp nước.

Dù gây tranh cãi, FIFA vẫn bảo lưu quan điểm rằng các quãng nghỉ là cần thiết để đảm bảo sức khỏe vận động viên trong một giải đấu có cường độ cao và lịch thi đấu dày đặc.

Trên sân, tuyển Anh khép lại trận đấu giàu kịch tính bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, nhưng câu chuyện về những lần "hydration break" dường như không có hồi kết ở World Cup hè này.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.