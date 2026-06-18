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Thể thao World Cup 2026

Quy định tiếp nước của FIFA gây phản ứng dữ dội

  • Thứ năm, 18/6/2026 09:50 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Sáng 18/6, FIFA tiếp tục hứng chỉ trích khi quãng nghỉ tiếp nước giữa trận Anh - Croatia ở bảng L vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ trên khán đài.

Các trận đấu ở World Cup 2026 liên tục bị gián đoạn bởi quãng nghỉ tiếp nước.

Khi trọng tài cho tạm dừng trận đấu khoảng 3 phút để các cầu thủ nghỉ tiếp nước, bầu không khí trên khán đài sân AT&T lập tức chuyển sang phản ứng dữ dội. Không chỉ CĐV Anh mà cả bộ phận khán giả Croatia cũng tỏ ra khó chịu, với hàng loạt tiếng la ó vang khắp sân vận động.

Một số CĐV thậm chí không giấu được sự bực tức, đồng loạt phản đối bằng ngôn từ gắt gỏng. Nhiều người cho rằng việc tạm ngắt trận đấu như vậy làm gián đoạn cảm xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao.

Theo quy định của FIFA tại World Cup 2026, các quãng nghỉ tiếp nước được áp dụng bắt buộc trong mọi trận đấu, bất kể điều kiện thời tiết hay môi trường thi đấu. Tuy nhiên, quyết định này liên tục vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. Hầu hết cho rằng đây là bước đi mang tính "thương mại hóa" trận đấu, khi tạo thêm khoảng trống cho quảng cáo trên truyền hình.

Trước đó, các trận đấu khác tại giải cũng chứng kiến điều tương tự. Bất kể trận đấu diễn ra tại sân vận động có kiểm soát nhiệt độ hoặc dưới điều kiện không quá khắc nghiệt, trọng tài luôn cho dừng trận đấu để các cầu thủ tiếp nước.

Dù gây tranh cãi, FIFA vẫn bảo lưu quan điểm rằng các quãng nghỉ là cần thiết để đảm bảo sức khỏe vận động viên trong một giải đấu có cường độ cao và lịch thi đấu dày đặc.

Trên sân, tuyển Anh khép lại trận đấu giàu kịch tính bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, nhưng câu chuyện về những lần "hydration break" dường như không có hồi kết ở World Cup hè này.

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
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    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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