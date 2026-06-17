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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh làm điều chưa từng có tiền lệ

  • Thứ tư, 17/6/2026 19:40 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Huấn luyện viên Thomas Tuchel gây bất ngờ khi lên kế hoạch tổ chức một trận giao hữu ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Tuyển Anh có thể đá thêm một trận giao hữu nữa.

Theo nguồn tin từ BBC, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang trong quá trình đàm phán với câu lạc bộ Sporting Kansas City thuộc giải MLS để tổ chức một trận đấu tập kín.

Ý tưởng được huấn luyện viên Tuchel đưa ra nhằm tận dụng tối đa quãng nghỉ giữa hai lượt trận gặp Croatia (18/6) và Ghana (24/6). Trong bối cảnh World Cup 2026 tăng số đội tham dự lên 48, lịch thi đấu kéo dài và sự xuất hiện của vòng loại trực tiếp bổ sung đòi hỏi các đội bóng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự.

Giải thích về quyết định này, ông cho biết: "Chúng tôi cố gắng tổ chức một trận đấu nội bộ hoặc giao hữu kín sau trận gặp Croatia. Đây là cách để những cầu thủ chưa thi đấu nhiều phút có được trải nghiệm thực tế thay vì chỉ thực hiện các bài tập trên sân". Trước đó, "Tam Sư" cũng từng thực hiện phương pháp tương tự khi đối đầu với Miami FC và giành chiến thắng 6-0.

Đây được đánh giá là cơ hội quan trọng để những tân binh như Trevoh Chalobah nhanh chóng bắt nhịp. Hậu vệ của Chelsea vừa được triệu tập bổ sung vào phút chót để thay thế Tino Livramento bị chấn thương gân kheo.

Hiện tại, toàn đội đang đóng quân và tập luyện tại Swope Soccer Village, Kansas City. Nếu thỏa thuận thành công, tuyển Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử thực hiện một trận giao hữu với câu lạc bộ địa phương ngay giữa một giải đấu lớn như World Cup.

Hình ảnh gây tranh cãi trong trận giao hữu Anh - Costa Rica Ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup giữa tuyển Anh và Costa Rica, cảnh một số cổ động viên ngồi sát sân ăn uống, dùng điện thoại gây tranh luận.

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Huy Trưởng

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