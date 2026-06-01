Cuộc gọi định mệnh loại Maguire khỏi World Cup

Sao Manchester United thừa nhận cảm giác sốc và thất vọng khi Thomas Tuchel trực tiếp gọi FaceTime để thông báo anh bị loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Maguire đã rất sốc khi không có tên trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Harry Maguire vừa tiết lộ chi tiết về khoảnh khắc anh biết mình không được góp mặt tại World Cup 2026 cùng tuyển Anh. Trung vệ của Manchester United cho biết HLV Thomas Tuchel đã gọi FaceTime riêng cho từng cầu thủ trước khi công bố danh sách chính thức.

"Đó là một cuộc gọi khá khó xử", Maguire chia sẻ trên podcast The Rest is Football của Gary Lineker.

Trước cuộc gọi, cầu thủ 33 tuổi nhận được tin nhắn từ Tuchel với nội dung đề nghị trao đổi vào khoảng 16h. Khi kết nối FaceTime, nhà cầm quân người Đức thông báo sẽ không đưa Maguire tới Mỹ, Canada và Mexico dự World Cup.

Theo lời Maguire, anh lập tức bày tỏ sự thất vọng. Trung vệ này tin rằng những gì thể hiện trong màu áo Manchester United mùa vừa qua đủ để giúp anh có một suất trong danh sách 26 cầu thủ.

"Ông ấy nói không thể đưa ra lý do cụ thể nào ngoài việc tiếp tục tin tưởng những trung vệ đã đồng hành cùng đội tuyển từ mùa thu năm ngoái", Maguire kể lại.

HLV Tuchel muốn tiếp tục hợp tác với bộ khung hàng thủ mà ông quen thuộc. Ảnh: Reuters.

Quyết định của Tuchel gây bất ngờ bởi Maguire vừa trải qua một trong những giai đoạn ấn tượng nhất sự nghiệp. Sau khi Michael Carrick tiếp quản MU hồi tháng 1, trung vệ người Anh dần lấy lại phong độ và được gia hạn hợp đồng đến năm 2027.

Màn trình diễn ổn định giúp Maguire trở lại tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 3. Tuy nhiên, anh vẫn bị loại khỏi danh sách cuối cùng, cùng với những cái tên đáng chú ý như Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold hay Dominic Calvert-Lewin.

Dù thất vọng, Maguire khẳng định chưa nghĩ đến chuyện giã từ đội tuyển quốc gia. Sau khi danh sách được công bố, Maguire đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, thừa nhận bản thân "sốc và đau đớn" với quyết định của Tuchel.

Trong khi đó, HLV tuyển Anh bảo vệ lựa chọn của mình. Tuchel khẳng định ông rất tôn trọng Maguire và đánh giá cao mùa giải mà trung vệ này vừa trải qua. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức muốn duy trì bộ khung phòng ngự đã đồng hành cùng ông trong những tháng đầu tiên dẫn dắt tuyển Anh.

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