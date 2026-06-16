‘Trói chân’ Tuchel đến 2028, FA vẫn kèm điều khoản sa thải

Ngay trước trận ra quân World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận đã chính thức gia hạn hợp đồng với HLV Thomas Tuchel đến hết EURO 2028.

Bản hợp đồng của Tuchel và tuyển Anh kéo dài đến EURO 2028.

Mặc dù đặt trọn niềm tin vào HLV Tuchel, Giám đốc Điều hành FA Mark Bullingham tiết lộ bản hợp đồng vẫn đi kèm những điều khoản thành tích chặt chẽ. Qua đó, họ vẫn nắm đằng chuôi và sẵn sàng nói lời chia tay nếu “Tam sư” trải qua một giải đấu thảm họa.

Việc chốt tương lai sớm cho vị thuyền trưởng là phần thưởng xứng đáng sau chiến dịch vòng loại hoàn hảo, đồng thời là nước đi chiến lược của FA. Ban đầu, cựu HLV Chelsea chỉ ký giao kèo 18 tháng, dự kiến hết hạn ngay sau World Cup 2026.

Quyết định kéo dài hợp đồng thêm hai năm được đưa ra nhằm giúp Tuchel dẹp bỏ mọi sự phân tâm không đáng có, từ đó toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến dịch săn Cúp thế giới. Hai bên hiện tại đều hài lòng về nhau, nhưng FA vẫn luôn biết cách tự bảo vệ mình trước kịch bản tồi tệ nhất.

Dù mang trên vai sứ mệnh giải cơn khát danh hiệu thế giới suốt 60 năm, Tuchel sẽ không bị FA áp đặt bất kỳ một cột mốc thành tích cứng nhắc nào để phán xét. Thay vào đó, ban lãnh đạo sẽ tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện sau giải. Quá trình này sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi yếu tố từ sức mạnh của đối thủ, tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ, lối chơi trên sân cho đến cả sự may rủi.

Ông Bullingham đặc biệt lấy ví dụ về World Cup 2022 tại Qatar, thời điểm tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate đã trình diễn thứ bóng đá hay nhất nhưng vẫn phải ngậm ngùi dừng bước trước tuyển Pháp lì lợm của Didier Deschamps.

Sự năng động, nhiệt huyết và sức hút mãnh liệt của Tuchel hiện đã thu phục hoàn toàn phòng thay đồ đội tuyển xứ sương mù. Bỏ lại sau lưng những giai đoạn sóng gió ở cấp câu lạc bộ, nhà cầm quân người Đức đang cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời với nhịp độ thi đấu cấp ĐTQG.

FA xác định tham vọng xưng vương tại World Cup 2026 và EURO 2028 mà Anh làm đồng chủ nhà là hai dự án lớn cần sự dẫn dắt của một chiến lược gia tầm cỡ. Để hiện thực hóa được tham vọng này, FA cũng không quên tri ân di sản của người tiền nhiệm Gareth Southgate, khẳng định chính nền móng vững chắc ông để lại đã nâng tầm vị thế tuyển Anh.

Hành trình chinh phục chiếc cúp vàng của Harry Kane và các đồng đội bằng trận gặp Croatia vào rạng sáng 18/6. Đây là trận cầu tái hiện lại bán kết World Cup 2018, cũng là dịp để người Anh đòi lại món nợ trước Croatia cách đây 8 năm.

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