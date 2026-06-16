Bên trong khách sạn 54 phòng tuyển Anh bao trọn mùa World Cup 2026

Trong thời gian tham dự World Cup 2026, đội tuyển Anh chọn khách sạn Inn at Meadowbrook ở khu vực Kansas City (bang Missouri, Mỹ) làm đại bản doanh. Toàn bộ 54 phòng của khách sạn được bao trọn, dành riêng cho thầy trò HLV Thomas Tuchel trong suốt giải đấu. Ảnh: Michael Robinson.

Theo The Guardian, đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Dù không thi đấu trận vòng bảng nào tại Kansas City, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vẫn quyết định đóng quân tại đây vì vị trí trung tâm, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các thành phố đăng cai. Theo tính toán của FA, tuyển Anh sẽ không phải thực hiện chuyến bay nào kéo dài quá 3,5 giờ trong thời gian thi đấu. Ảnh: 1593 Studios, LLC.

Bên cạnh yếu tố địa lý, FA cũng muốn xây dựng một "ngôi nhà thứ hai" cho các cầu thủ thay vì liên tục thay đổi nơi lưu trú. Kinh nghiệm từ những giải đấu trước cho thấy việc duy trì một đại bản doanh cố định giúp giảm áp lực tâm lý, hạn chế khối lượng công việc hậu cần và tạo cảm giác ổn định cho toàn đội. Ảnh: Michael Robinson.

Khách sạn nằm trong không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của trung tâm thành phố. Khu nghỉ dưỡng có nhiều khoảng sân ngoài trời để cầu thủ thư giãn, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động giải trí. FA thậm chí còn lắp đặt thêm một bảng bóng rổ để các thành viên trong đội sử dụng lúc rảnh rỗi. Bên trong khách sạn là các khu sinh hoạt chung với màn hình lớn để theo dõi World Cup và những sự kiện thể thao khác. Khu phục hồi thể lực được trang bị phòng xông hơi cùng nhiều không gian nghỉ ngơi dành cho cầu thủ sau các buổi tập và thi đấu. Ảnh: ĐVCC.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều cầu thủ ấn tượng nhất lại đến từ những chi tiết rất riêng tư. Khi nhận phòng, thủ môn James Trafford bất ngờ thấy một chiếc iPad trình chiếu những bức ảnh cá nhân. Bức ảnh đầu tiên hiện lên là khoảnh khắc anh chụp cùng bà xã. Ngoài ra, vợ của Trafford còn chuẩn bị một hộp quà đặc biệt với nhiều món đồ nhỏ để anh mở vào từng giai đoạn của giải đấu. Bên trong có mặt nạ dưỡng da và cả một bộ Lego mô hình máy kéo. Trafford xuất thân từ gia đình làm nông ở Cumbria và bản thân anh cũng có thể lái máy kéo ngoài đời thực. "Tôi là dân làm nông mà", thủ môn 22 tuổi hài hước chia sẻ khi nói về món quà này. Ảnh: ĐVCC.

Thủ thành số một Jordan Pickford cũng dành lời khen cho công tác chuẩn bị của FA. Theo anh, những điều mà người hâm mộ không nhìn thấy phía sau hậu trường mới là yếu tố giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái trong một giải đấu kéo dài hơn một tháng. Pickford cho biết anh cũng nhận được một hộp quà từ vợ và các con. Bên trong có ảnh gia đình, những tấm thiệp viết tay cùng các món ăn vặt yêu thích. "Nó khiến nơi đây giống như ở nhà", anh nói. Ảnh: ĐVCC.

Theo Pickford, các giải đấu lớn luôn là hành trình dài với nhiều áp lực và cảm xúc thất thường. Chính vì vậy, HLV Thomas Tuchel đặc biệt chú trọng tới yếu tố tinh thần và sự gắn kết trong tập thể. Ban huấn luyện cũng xây dựng nhiều không gian sinh hoạt chung để các cầu thủ có thể thư giãn, trò chuyện và duy trì bầu không khí tích cực. Ảnh: ĐVCC.

Tại Kansas City, tuyển Anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương. Với FA, khách sạn 54 phòng này không đơn thuần là nơi lưu trú mà còn là một phần trong kế hoạch chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Trong hành trình kéo dài nhiều tuần trên đất Mỹ, việc tạo ra cảm giác thân thuộc có thể là lợi thế quan trọng không kém những gì diễn ra trên sân cỏ. Ảnh: ĐVCC.

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