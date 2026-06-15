Cái kết của quan chức Mexico sau hành vi xúc phạm nữ YouTuber Hàn Quốc

Người đứng đầu một hiệp hội kỹ sư tại bang Jalisco (Mexico) đã từ chức sau hành động được cho là phân biệt chủng tộc với một YouTuber Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Cổ động viên Mexico thực hiện cử chỉ được cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026, trên sân Akron ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, Mexico, ngày 11/6. Ảnh: Instagram nhân vật.

Ngày 15/6, tờ Medio Tiempo của Mexico đưa tin Ulises Fernando Bernal Miramontes, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Trắc địa và Địa tin học bang Jalisco (CITGEJ), đã thông báo từ chức sau hành động bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào một YouTuber Hàn Quốc trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech hôm 12/6.

Miramontes cho biết đã nộp đơn từ chức để tránh gây ảnh hưởng đến tổ chức. Người này cũng khẳng định đây hoàn toàn là hành động cá nhân và sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan.

Cổ động viên Mexico thực hiện cử chỉ được cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026, trên sân Akron ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, Mexico, ngày 11/6. Ảnh: Instagram nhân vật.

Trước đó, ông vấp phải làn sóng chỉ trích vì thực hiện một cử chỉ bị xem là xúc phạm người Hàn Quốc. Sau vụ việc, nhiều người Mexico cũng công khai lên án hành động này và gửi lời xin lỗi tới cộng đồng Hàn Quốc. Một cổ động viên cho rằng sự việc đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Mexico tại World Cup. Một người khác nhận xét hành động của Miramontes là "đáng xấu hổ" và kêu gọi ông bị miễn nhiệm chức vụ.

Khi tranh cãi ngày càng lan rộng, các tài khoản mạng xã hội được cho là của Miramontes liên tục nhận những bình luận chỉ trích và sau đó được chuyển sang chế độ riêng tư. Trước áp lực từ dư luận, cổ động viên này đã đăng video xin lỗi trên mạng xã hội.

"Tôi muốn những người nước ngoài đến Mexico cảm thấy như đang ở nhà, nhưng tôi lại làm điều ngược lại", ông nói.

Ông gửi lời xin lỗi nữ YouTuber Hàn Quốc, cộng đồng người Hàn Quốc và những người Mexico cảm thấy thất vọng vì hành động của mình. Miramontes cũng đang tìm cách liên hệ trực tiếp với nữ YouTuber để gửi lời xin lỗi.

Sự việc xảy ra trong trận đấu thuộc bảng A giữa Hàn Quốc và CH Czech trên sân Jalisco ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, Mexico, ngày 12/6. Đây cũng là trận đấu Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1.

Cổ động viên Hàn Quốc vỡ òa sau trận thắng CH Czech ở bảng A World Cup 2026 trên sân Estadio Guadalajara, thành phố Guadalajara, Mexico, ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Theo Chosun, một nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc có mặt trên khán đài đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội. Trong video, một người đàn ông Mexico ban đầu mỉm cười và vẫy tay về phía máy quay trước khi dùng hai ngón tay kéo đuôi mắt sang hai bên. Động tác này thường được gọi là "slant-eye", từ lâu bị xem là hành vi mang tính miệt thị đối với người Đông Á.

Giáo sư Seo Kyoung-duk thuộc trường Nghiên cứu Hội tụ Sáng tạo của Đại học nữ sinh Sungshin đã kêu gọi FIFA có biện pháp ngăn chặn những vụ việc tương tự. "Không thể chấp nhận việc này xảy ra tại World Cup, nơi mọi người thuộc nhiều quốc tịch và chủng tộc cùng hội tụ trong một cộng đồng toàn cầu", ông nói.

Theo giáo sư Seo, FIFA cần xem đây là bài học để bảo đảm những hành vi tương tự không tái diễn trong tương lai.

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.