Báo Thái Lan chỉ ra 'nghịch lý du lịch Việt Nam'

Nếu Thái Lan loay hoay với vấn đề an toàn và sức cạnh tranh về giá, thì Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào "bẫy tăng trưởng số lượng", theo tờ Nation Thailand.

Du khách quốc tế chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok, Thái Lan, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Ông Yuthasak Supasorn, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Khu công nghiệp Thái Lan (IEAT), cựu Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), nhận định các số liệu du lịch từ năm 2024 đến đầu năm 2026 đã cho thấy rõ sự khác biệt trong chu kỳ tăng trưởng, khả năng thu hút du khách và cơ cấu tạo doanh thu của ngành du lịch Thái Lan và Việt Nam.

Trên tờ Nation Thailand, ông chỉ ra trong khi du lịch Thái Lan bước vào giai đoạn điều chỉnh với lượng khách quốc tế và doanh thu sụt giảm, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, vượt thời kỳ trước đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cả hai quốc gia đều đang đối mặt những thách thức riêng.

Hai bức tranh đối lập

Ngành du lịch Thái Lan đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khó khăn. Năm 2024, nước này đón 35,54 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26,27% so với năm trước, đánh dấu quá trình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đà tăng này không được duy trì trong năm 2025.

Tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm 2025 đạt gần 33 triệu lượt, giảm 7,23% so với năm trước. Đáng lo ngại hơn, tổng chi tiêu của khách quốc tế giảm 4,71%, xuống còn 1.530 tỷ baht, chủ yếu do sự sụt giảm của thị trường khách Trung Quốc. Dù lượng khách đường dài tăng lên, mức tăng này vẫn không đủ bù đắp khoảng trống do thị trường Trung Quốc để lại.

Du khách quốc tế dạo chơi tại Thái Lan năm 2024-2025. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, năm 2025 được xem là cột mốc lịch sử của du lịch Việt Nam. Lượng khách quốc tế đạt 21,1-21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm 2024. Đây không chỉ là mức cao nhất từ trước đến nay mà còn vượt 17,8% so với thời điểm trước Covid-19 năm 2019.

Sự gia tăng của khách quốc tế cùng nhu cầu du lịch nội địa đã giúp doanh thu toàn ngành lần đầu vượt mốc một triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 39 tỷ USD .

Từ kết quả này, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, kích cầu 150 triệu lượt khách nội địa và đưa tổng doanh thu du lịch lên 1,125 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 45 tỷ USD trong năm nay.

Hai thế mạnh khác nhau

Theo đánh giá của ông Yuthasak, Thái Lan có lợi thế rõ rệt về đa dạng sản phẩm và kết nối giao thông. Các hệ thống vận tải công cộng như BTS và MRT giúp du khách di chuyển thuận tiện tại Bangkok.

Quốc gia này cũng sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ trung tâm mua sắm, chợ đêm đến khách sạn cao cấp và dịch vụ y tế chất lượng cao. Hệ thống logistics hiệu quả giúp phân bổ dòng khách tốt hơn giữa các điểm đến.

Du khách quốc tế tham quan Hang Luồn, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Việt Nam được đánh giá vượt trội về khía cạnh chi phí. Chi phí sinh hoạt tại Bangkok cao hơn Hà Nội khoảng 54%. Chi phí du lịch tại Việt Nam thấp hơn Thái Lan 20-30% ở hầu hết hạng mục, từ lưu trú, ăn uống đến kết nối Internet.

Một bát phở có giá từ 1,5 USD , còn bia hơi chỉ khoảng 0,5 USD , mức giá gần như không có sản phẩm tương đương tại Thái Lan. Lợi thế này càng được củng cố nhờ tỷ giá đồng Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch tiết kiệm và nhóm lao động làm việc từ xa.

Trong khi đó, đồng baht mạnh lên cùng lạm phát và chi phí kinh doanh gia tăng đã khiến thứ hạng cạnh tranh về giá của Thái Lan tụt giảm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thu hút khách Trung Quốc, nhóm ngày càng ưu tiên du lịch tiết kiệm và tìm kiếm giá trị tương xứng với chi phí bỏ ra.

Ngoài ra, hình ảnh điểm đến và mức độ an toàn là lợi thế nổi bật của Việt Nam, góp phần đáng kể trong việc thu hút khách quốc tế. Dữ liệu từ Agoda cho thấy tỷ lệ khách quay lại Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan. Đặc biệt, Đà Nẵng lần đầu góp mặt trong top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất.

Còn Thái Lan phải đối mặt với vấn đề an toàn kéo dài. Một số vụ việc gây chú ý liên quan đến công dân Trung Quốc đã làm suy giảm niềm tin của du khách từ thị trường này.

Du khách quốc tế khám phá Hà Nội, TP.HCM, Hạ Long và Phú Quốc trong năm 2025-2026. Ảnh: Trần Hiền, Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Hai áp lực khác nhau

Thái Lan vẫn có lợi thế trong việc thu hút nhóm khách lưu trú dài ngày và chi tiêu lớn. Khách Trung Quốc đến Thái Lan chi tiêu trung bình 42.428 baht mỗi người và lưu trú 7,35 ngày.

Tuy nhiên, quốc gia này ngày càng phụ thuộc vào khách từ các quốc gia láng giềng như Malaysia. Mỗi du khách Malaysia chỉ chi tiêu trung bình 21.450 baht và lưu trú 4,17 ngày. Điều đó đồng nghĩa Thái Lan cần hai khách Malaysia để tạo ra doanh thu tương đương một khách Trung Quốc.

Khách Việt khám phá đường phố Bangkok, Thái Lan, cuối tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo ông Yuthasak, Việt Nam lại đối mặt nguy cơ rơi vào "bẫy số lượng", gặp khó khăn trong việc thu hút nhóm khách sẵn sàng trả mức giá cao, khiến hiệu quả sinh lời của toàn ngành bị hạn chế. Nếu không phát triển thêm các sản phẩm cao cấp, hiệu quả tạo doanh thu trên mỗi du khách có thể suy giảm theo thời gian.

Trong khi đó, Thái Lan lại chịu một cuộc khủng hoảng chuyển đổi khác. Nhiều doanh nghiệp du lịch của nước này được xây dựng dựa trên giả định đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm. Khi lượng khách giảm trong lúc chi phí vận hành ngày càng tăng, các doanh nghiệp này có nguy cơ đối mặt với áp lực thanh khoản ngày càng lớn.