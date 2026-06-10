Vì sao khách Việt đi Thái Lan 14 lần vẫn không chán?

Thái Lan không chỉ hút khách Việt nhờ chi phí hợp lý và khoảng cách gần, mà còn bởi khả năng liên tục làm mới trải nghiệm, khiến nhiều người quay lại nhiều lần vẫn không chán.

Nhân viên bên trong một quán cà phê Việt Nam giữa lòng Bangkok, Thái Lan, cuối tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Hơn 10 năm qua, Quỳnh Anh (31 tuổi, Hà Nội) đã đến Thái Lan khoảng 14 lần. Một nửa số chuyến đi của cô gắn với các buổi concert (hòa nhạc), số còn lại dành cho du lịch, trải nghiệm, khám phá ẩm thực và gặp gỡ bạn bè.

"Tôi đi Thái Lan mãi không chán vì chi phí hợp lý, thậm chí vé máy bay còn rẻ hơn một số điểm đến trong nước. Tôi thích đồ ăn Thái, có nhiều quán quen ở Bangkok nên lần nào sang cũng ghé lại hoặc tìm thêm những địa chỉ mới", Quỳnh Anh nói với Tri Thức - Znews.

Đi nhiều đến mức, nữ du khách xem Thái Lan như "quê hương thứ 2". Quen thuộc đường sá, phương tiện công cộng và nhịp sống địa phương khiến mỗi chuyến đi của cô trở nên dễ dàng "như trở lại một nơi đã thuộc về mình".

Trên thực tế, cảm giác "đi Thái Lan mãi không chán" không còn xa lạ với du khách Việt. Theo khảo sát của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) về hành vi du lịch năm 2025, khoảng 57,5% khách Việt đến Thái Lan 2-5 lần, cho thấy tỷ lệ khách quay lại ở mức cao. Thời gian lưu trú trung bình đạt 6,22 đêm, phản ánh xu hướng dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm điểm đến.

Quỳnh Anh tham quan bảo tàng Moca, Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Quỳnh Anh.

Vì sao là Thái Lan?

Không chỉ hấp dẫn nhóm khách quay lại nhiều lần, Thái Lan còn được xem là lựa chọn hàng đầu của khách Việt lần đầu du lịch nước ngoài tự túc.

Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vừa kết thúc chuyến đi Bangkok 5 ngày 4 đêm với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng. Nam du khách săn được vé khứ hồi Hà Nội - Bangkok khoảng 3,5 triệu đồng, mức giá tương đương nhiều đường bay nội địa.

"Thái Lan là lựa chọn đầu tiên của tôi vì đây là một trong những điểm đến du lịch lớn của châu Á, có nhiều sản phẩm phù hợp với các nhóm du khách khác nhau, từ mua sắm, ẩm thực đến khám phá văn hóa. Thông tin du lịch cũng rất dễ tìm kiếm do lượng khách Việt đến đây đông, trong khi giá vé máy bay khá hợp lý nếu đặt sớm", anh nói.

Minh Đức trong chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm. Ảnh: Nguyễn Minh Đức.

Theo Đức, Bangkok sở hữu số lượng điểm tham quan lớn, từ Cung điện Hoàng gia, các ngôi chùa nổi tiếng đến khu phố người Hoa, Khao San hay các trung tâm thương mại như ICONSIAM, CentralWorld, Siam Paragon. Ngoài ra các điểm tham quan ngoại ô cũng rất hấp dẫn khách du lịch.

"Bangkok có quá nhiều trải nghiệm. Nếu không xác định rõ sở thích, du khách rất dễ rơi vào tình trạng chạy theo xu hướng nhưng không thực sự tận hưởng chuyến đi", anh nói.

Ông Theeraphong Phichitkawin, Giám đốc TAT văn phòng đại diện tại TP.HCM, nhận định Việt Nam hiện là một trong những thị trường khách quốc tế đường ngắn chiến lược của Thái Lan, nổi bật ở tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ khách quay lại và tiềm năng chi tiêu.

Ông cho rằng sự phục hồi của dòng khách hai chiều sau Covid-19 diễn ra nhanh chóng nhờ khoảng cách địa lý gần, chính sách miễn thị thực, mạng lưới hàng không thuận tiện và nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh trở lại. Nhiều người trẻ Việt hiện xem Thái Lan là điểm đến cuối tuần, có thể khởi hành vào tối thứ Sáu và trở về vào Chủ nhật sau khi tận hưởng ẩm thực, mua sắm và các hoạt động giải trí.

LƯỢNG KHÁCH VIỆT DU LỊCH THÁI LAN TỪ 2019-2025 Nguồn: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS) Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 1.1 0 0 0.459 0.87 1 0.6

Hiện có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang với Bangkok, Phuket và Chiang Mai. Sự đa dạng từ hãng truyền thống đến hãng giá rẻ giúp du khách dễ dàng tiếp cận điểm đến với nhiều mức ngân sách khác nhau.

"Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định du lịch của người Việt là quỹ thời gian hạn chế. Phần lớn lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Việc có thể bay sang Thái Lan chỉ trong vài giờ là lợi thế rất lớn", ông Theeraphong nói với Tri Thức - Znews.

Theo đại diện TAT, một trong những lý do quan trọng giúp Thái Lan duy trì sức hút suốt nhiều năm là khả năng liên tục làm mới sản phẩm du lịch.

Bangkok là ví dụ điển hình. Dù là điểm đến quen thuộc với khách Việt, thành phố này vẫn liên tục xuất hiện những khu trải nghiệm mới. Khu Song Wat cạnh Chinatown, từng là phố buôn bán truyền thống, nay trở thành không gian lifestyle với quán cà phê, nhà hàng địa phương, cửa hàng thời trang và các điểm check-in thu hút giới trẻ.

Khách Việt khám phá Bangkok và cố đô Ayutthaya, Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Ngoài tàu điện BTS hay tuk tuk, du khách hiện có thêm lựa chọn khám phá Bangkok bằng thuyền điện hoặc thuyền năng lượng mặt trời trên các tuyến sông và kênh đào.

"Ngay cả những điểm đến quen thuộc vẫn có thể mang lại trải nghiệm mới sau mỗi lần quay lại chính là lợi thế quan trọng của Thái Lan", ông Theeraphong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng du lịch phát triển, giao thông công cộng thuận tiện, đa dạng loại hình lưu trú từ hostel, boutique hotel đến resort cao cấp giúp Thái Lan đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

"Sức mạnh mềm" của Thái Lan

Ngoài hạ tầng và sản phẩm du lịch, Giám đốc TAT văn phòng đại diện tại TP.HCM đánh giá "sức mạnh mềm" là một trong những yếu tố quan trọng giúp Thái Lan duy trì độ nhận diện mạnh mẽ tại Việt Nam.

Trong đó, ẩm thực Thái từ lâu đã quen thuộc với người Việt. Phim ảnh, âm nhạc, các lễ hội nổi tiếng như Songkran, Loy Krathong hay Yi Peng cũng góp phần tạo cảm hứng du lịch cho thế hệ trẻ.

Theo ông Theeraphong, nhiều du khách Việt chia sẻ rằng họ luôn cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở và tinh thần hiếu khách của người Thái mỗi khi ghé thăm. Cảm giác được chào đón khiến không ít người muốn quay lại nhiều lần.

"Thậm chí một bộ phận giới trẻ còn ví Thái Lan như quê hương thứ 2 của mình", ông nói.

Khách du lịch trên đường phố Bangkok, Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng gay gắt, TAT cho biết mục tiêu trong thời gian tới không chỉ là tăng số lượng khách Việt đến Thái Lan mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, khuyến khích du khách lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn và khám phá các điểm đến mới ngoài Bangkok, Phuket hay Chiang Mai.

Cơ quan này hi vọng nâng số lượng du khách Việt Nam đến Thái Lan từ mức trung bình khoảng 750.000-900.000 người/năm lên 1 triệu người/năm nhằm tạo doanh thu và tăng cường quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia.

"Tôi tin rằng với nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay cùng sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác du lịch Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ ở khía cạnh tăng trưởng số lượng khách mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và sự kết nối lâu dài giữa người dân hai nước", Giám đốc Theeraphong Phichitkawin nhấn mạnh.

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