Nơi người Đông Nam Á muốn du lịch nhất

Khảo sát mới cho thấy Thái Lan là lựa chọn du lịch hàng đầu của người Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam ngày càng nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trong khu vực.

Khách Việt chụp ảnh cạnh xe tuk-tuk tại Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Đông Nam Á từ lâu được xem là khu vực sôi động, giàu bản sắc văn hóa và hấp dẫn đối với du khách lẫn những người tìm kiếm cơ hội học tập, làm việc hay định cư. Kết quả khảo sát mới của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute) tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng lớn của các quốc gia trong khu vực, theo SCMP.

Khảo sát State of Southeast Asia 2026 Survey (Báo cáo tình hình Đông Nam Á 2026) dựa trên câu trả lời của người dân Đông Nam Á về "lựa chọn nơi sinh sống, làm việc và du lịch". Đây được xem là một trong những thước đo phản ánh sức hấp dẫn của các quốc gia bên cạnh các chỉ số kinh tế và quân sự.

Nếu Singapore dẫn đầu về nơi sinh sống và làm việc, Thái Lan lại là quốc gia được yêu thích nhất khi nói đến du lịch. Khảo sát cho thấy quốc gia này là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất trong ASEAN. Đáng chú ý, có đến 85,7% người Thái được hỏi cho biết họ vẫn muốn du lịch trong nước hơn là ra nước ngoài.

Theo các chuyên gia, lựa chọn điểm du lịch thường chịu tác động bởi tỷ giá hối đoái, chi phí và các chiến dịch quảng bá du lịch nhiều hơn so với quyết định chuyển nơi sinh sống hay làm việc.

Khách Việt ghi lại khung cảnh đường phố Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục là một trong những điểm đến ngoài khu vực được yêu thích nhất đối với người Đông Nam Á. Nhiều người Indonesia, Philippines và Thái Lan hiện làm việc tại Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đang đối mặt tình trạng già hóa dân số nhanh.

Các khoản đầu tư dài hạn của Nhật Bản vào đào tạo nguồn nhân lực, thương mại và viện trợ phát triển tại Đông Nam Á, cùng với các chiến dịch xúc tiến du lịch mạnh mẽ và đồng yen suy yếu trong những năm gần đây, đã góp phần củng cố sức hấp dẫn của quốc gia này.

Đối với người Philippines và Indonesia, Singapore là điểm đến du lịch được lựa chọn nhiều nhất, một phần nhờ cộng đồng người lao động và sinh viên đông đảo đang sinh sống tại đây.

Khảo sát cũng cho thấy 4 quốc gia ASEAN được lựa chọn nhiều nhất cho cả mục đích du lịch lẫn sinh sống gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia và Việt Nam, dù thứ hạng có sự khác biệt. Sự xuất hiện của Việt Nam trong nhóm dẫn đầu phản ánh vị thế ngày càng tăng của ngành du lịch và sức hấp dẫn của nền kinh tế đang phát triển nhanh tại khu vực.

Bên cạnh đó, người dân tại 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đều thể hiện xu hướng ưu tiên du lịch nội địa ở mức cao.

Du khách quốc tế đổ xô check-in phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Theo các tác giả, sự khác biệt giữa lựa chọn nơi tham quan và nơi sinh sống cho thấy "quyền lực mềm" không phải là khái niệm đồng nhất. Một quốc gia có thể rất hấp dẫn với du khách ngắn ngày nhưng chưa chắc là nơi được nhiều người muốn chuyển đến sinh sống lâu dài và ngược lại.

Tiến sĩ Irna Nurlina Binte Masron, nghiên cứu viên tại ISEAS-Yusof Ishak Institute, cho rằng các kết quả khảo sát cho thấy ASEAN cần thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn, tận dụng tính bổ trợ giữa các quốc gia thành viên để xây dựng một hình ảnh khu vực thống nhất và hấp dẫn hơn.

Theo bà, trong tương lai, các dòng dịch chuyển lao động, du lịch và cư trú trong khu vực sẽ ngày càng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế. Điều đó sẽ tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho từng quốc gia thành viên cũng như toàn khối ASEAN.