Tại sao khách Việt đổ xô đi Lào?

Lào ngày càng thu hút khách Việt nhờ nhịp sống chậm, thiên nhiên nguyên sơ và trải nghiệm khác biệt giữa bối cảnh nhiều điểm đến Đông Nam Á quá tải.

Yến mặc trang phục truyền thống của Lào, chụp ảnh tại chùa Wat Xieng Thong, thành phố Luang Prabang, Lào.

Giữa cái nắng gần 40 độ của tháng 4, travel blogger Yến Nguyễn (26 tuổi, hay còn gọi là Yến Vi Vu) vẫn quyết định lên đường sang Lào đúng dịp Tết té nước Bunpimay - lễ hội lớn nhất trong năm của người dân xứ sở triệu voi. Chuyến du lịch kéo dài 7 ngày 6 đêm của cô đi qua Vientiane, Luang Prabang và Vang Vieng.

"Lào cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và hoài niệm mà khó tìm được ở nơi khác", Yến nói với Tri Thức - Znews.

Yến là một trong 1,36 triệu lượt khách quốc tế đến Lào trong quý I. Trong 3 tháng đầu năm, lượng khách ngoại đến Lào tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Thái Lan tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm gần 31% tổng lượng khách quốc tế đến Lào. Trung Quốc và Việt Nam lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3.

Riêng năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,3 triệu lượt khách du lịch tới Lào, tiếp tục nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất của nước này.

LƯỢNG KHÁCH VIỆT ĐẾN LÀO NĂM 2019-2025 Nguồn: Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Nhãn 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 (Covid-19) 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 0.924 0.186 0 0 0.838 1.054 0.96

Điểm đến "vừa đủ"

Đầu năm, ấn phẩm du lịch toàn cầu TravelPulse bình chọn Lào là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới. Theo đánh giá của các chuyên gia, sức hút của quốc gia này đến từ thiên nhiên hoang sơ, dòng Mekong, cảnh núi non và không gian tĩnh tại.

"Tại đây, du khách không chịu áp lực quá tải mà có thể trọn vẹn tận hưởng trải nghiệm", báo cáo nhận định.

Điều này đúng với trải nghiệm của Yến. Tại Luang Prabang, cô dành nhiều thời gian lang thang giữa phố cổ, ghé chợ sáng, chợ đêm, đi thác Kuang Si hay thuê trang phục truyền thống Lào để chụp ảnh ở chùa Wat Xieng Thong. Ở Vang Viêng, cô thức dậy từ 5h30 leo đỉnh Nam Xay ngắm bình minh và khinh khí cầu.

"Du khách cứ bước ra đường là có cái để xem", Yến kể về không khí Tết té nước Bunpimay. Với cô, bị té nước là một phần không thể thiếu của lễ hội và cũng là điều tạo nên sự thú vị của du lịch Lào. Theo quan niệm của người dân địa phương, càng bị té nhiều nước càng gặp may, bởi họ quý mến mới té nước vào nhau.

Yến đến Lào dịp Tết té nước, leo đỉnh Nam Xay, check in tháp That Luang, mặc trang phục truyền thống Lào tại chùa Wat Xieng Thong.

Không riêng Yến, nhiều du khách Việt gần đây cũng chia sẻ cảm nhận tương tự sau các chuyến đi Lào. Họ ấn tượng nhịp sống chậm, ít áp lực, thiên nhiên còn nguyên sơ và các điểm du lịch không quá đông đúc. Đây được xem là lợi thế lớn của Lào trong bối cảnh nhiều điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á đang chịu áp lực quá tải du khách.

Du khách Khoa Tăng, 25 tuổi, TP.HCM, cho rằng Lào dường như bị "underrated" (đánh giá thấp) so với nhiều điểm đến khác ở châu Á. Không quá hào nhoáng, nhưng đất nước này có chùa cổ, thiên nhiên và nhịp sống chậm rãi. Anh đã nghe nhiều người nhắc đến Lào từ lâu nhưng vẫn chần chừ vì giá vé máy bay đôi khi khá cao, cho đến khi quyết định khám phá dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

"Lào không phải nơi quá náo nhiệt, nhưng chính nhịp sống chậm, những ngôi chùa cổ và cảnh thiên nhiên giản dị lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tự hứa nhất định sẽ quay trở lại", anh nói.

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN LÀO TRONG QUÝ I/2026 Nguồn: Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Nhãn ASEAN Châu Á - Thái Bình Dương Châu Âu Mỹ Châu Phi và Trung Đông

% 51.9 31.7 11.7 4.1 0.7

Trong khi đó, Nguyễn Minh Đức, 26 tuổi, ở Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), chọn Lào vì đây là điểm đến an toàn, dễ du lịch tự túc và chi phí không quá đắt đỏ. Quan trọng hơn, theo anh, đất nước này mang nhịp sống bình yên, giản dị, cảnh quan đa dạng và có nhiều nét tương đồng với Việt Nam.

"Một động lực khác thôi thúc tôi lên đường là mong muốn tự mình kiểm chứng những khung cảnh nổi tiếng, từ đỉnh Nam Xay ôm trọn không gian núi non đến khoảnh khắc khinh khí cầu bay trong ánh bình minh. Thực tế, mọi thứ đều đẹp đúng như lời đồn", Đức nói.

Khải hoàn môn Patuxai, tháp That Luang và vườn tượng Phật Xieng Khuan.

Tiềm năng

Theo các chuyên gia của TravelPulse, sức hút của Lào đến từ nhiều yếu tố cùng lúc. Hạ tầng cải thiện, tuyến tàu cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển nội địa, xu hướng tìm kiếm các điểm đến ít đông đúc hơn sau đại dịch và sự bùng nổ của mạng xã hội.

Các video về Luang Prabang, Vang Vieng hay lễ hội té nước Bunpimay liên tục xuất hiện trên TikTok, Facebook, YouTube, kéo theo lượng lớn khách trẻ tự túc từ Việt Nam.

"Đi Lào không khó, không rẻ cũng không đắt, mức chi tiêu ngang bằng với ở Việt Nam", Yến nói, cho biết tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 14,25 triệu đồng, bao gồm di chuyển, khách sạn, ăn uống và vui chơi.

Yến tham quan thác Kuang Si, vườn tượng Phật Xieng Khuan và Cung điện Hoàng gia.

Khoản tốn kém nhất là vé máy bay chặng Luang Prabang - Hà Nội với giá 3,7 triệu đồng mỗi người. Theo nữ du khách, đường bộ sẽ tiết kiệm hơn đáng kể nhưng mất nhiều thời gian và dễ gây mệt mỏi. Thực tế, Lào hiện có ít đường bay quốc tế hơn so với Thái Lan hay Singapore khiến giá vé máy bay thường ở mức cao, nhất là vào dịp cao điểm.

Dù vậy, với nhiều du khách Việt, mức giá đó vẫn đáng để đổi lấy một trải nghiệm khác biệt. Trong chuyến đi của mình, Yến nhớ nhất khoảnh khắc bất ngờ gặp những người Việt kiều bán cháo và bánh cuốn ở khu "Chợ buổi sáng" tại Vientiane.

"Lúc tôi còn đang ngơ ngác tìm món ăn thì cô ra hỏi bằng tiếng Việt, vừa bất ngờ vừa vui", cô kể.

Bên cạnh sức hút du lịch, các chuyên gia cho rằng quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Lào cũng góp phần thúc đẩy dòng khách qua lại giữa hai nước.

Mới đây, Việt Nam và Lào đã ký kết Chương trình hợp tác văn hóa, du lịch giai đoạn 2026-2030. Hai bên xác định du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào.

Khung ảnh bình yên tại Lào là một trong những yếu tố thu hút khách Việt.

Chương trình hợp tác mở rộng các sáng kiến mới về liên kết điểm đến, phát triển sản phẩm chất lượng, đa dạng, phù hợp với thị hiếu của khách du lịch đến hai nước. Hai nước cam kết tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch song phương, khuyến khích và tạo điều kiện lẫn nhau tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ du lịch lớn.

Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, lượng khách Việt tới Lào luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng khách quốc tế của nước này, trong khi khách Lào tới Việt Nam cũng phục hồi mạnh sau Covid-19.

"Việt Nam luôn dành những bãi biển đẹp cho du khách Lào. Cùng với việc kết nối hàng không thuận lợi, nhiều chuyến bay thẳng được triển khai, hợp tác du lịch đã không ngừng đạt dấu mốc quan trọng", Bộ trưởng nói, chúc mừng thành công của Năm Du lịch quốc gia Lào 2025 giúp nước này thu hút khoảng 4,5 triệu khách quốc tế.